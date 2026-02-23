過完年開學上班恢復正軌 電商看好開工咖啡商機

農曆年後迎來開工採買潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8044）旗下momo購物網觀察，今年以來咖啡品類買氣升溫，開工檔期業績預估較去年同期成長逾兩成，包括咖啡豆年增25%、即溶咖啡成長15%。momo發現消費者選購趨勢出現兩大變化：一是風味偏好由深焙逐步轉向更清爽、香氣層次更清晰的中淺焙；二是消費行為分化為三大輪廓：「口感講究型」、「便利取用型」、「創意調飲型」，對應不同上班情境與補給習慣。

momo指出，市場研究機構Worldpanel by Numerator2025年研究，台灣零售咖啡消費者普及率持續攀升，過去一年內購買零售咖啡的消費者比率已逾八成。根據momo消費者行為資料顯示，咖啡相關商品的主要購買族群以30歲左右上班族女性為主力，男女購買比例約1：2。這類族群對風味接受度高，也更習慣依情境搭配不同型態的咖啡商品，從咖啡豆、即溶咖啡到咖啡球、膠囊等，呈現「多品類輪替、集中採買」特性；特別在開工前後2–3周採買集中度提高。

23日迎來國中小開學及大學開學周，網路家庭旗下PChome 24h購物觀察站上「開學用品」在農曆年期間相關搜尋量攀升，站上數據顯示，「延長線」在農曆年當週關鍵字搜尋次數破一萬兩千次，顯示出學子在進駐宿舍初期，對於補足電力插槽、優化多項設備供電的需求顯著增加；學生與家長也開始增添除濕機或濾水壺。統一轉投資Yahoo購物指出，受Windows 10終止支援影響，筆電換機需求強勁，中高階AI規格與主流文書機雙軌並進；租屋族與學生熱愛「不動裝潢、可攜帶、立即見效」帶動「租屋家電三神器」（微型投影機、除濕機、個人化小家電）成亮點。