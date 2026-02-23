亞泥三度入選標普全球永續年鑑 現氣候治理實力

標普全球（S&P Global）近日公布《2026年永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2026）入選名單，亞泥（1102）自全球逾9,200家參與評比企業中入選，不僅連續三年上榜，更是今年台灣建築材料產業唯一入選的企業。

標普全球《永續發展年鑑》是以企業永續評比（CSA）分數作為遴選標準，目的在表彰各產業中永續管理表現最優異的前15%領先企業。今年全球共有59個產業、848家企業入選，其中在建築材料產業中全球僅有12家企業入選，亞泥能夠三度蟬聯，顯示其在永續治理已達到國際頂尖標竿。

亞泥指出，能連續入選的重要原因，在於公司已將永續治理提升至董事會決策層級，並透過績效管理制度向下落實至全體同仁的工作目標，使資源循環與減碳策略逐步融入日常營運管理。

在本次評鑑中，亞泥在「氣候策略」項目中獲得84分，表現大幅優於建材產業的平均分數。亞泥強調，去年正式通過國際科學基礎減量目標倡議（SBTi）1.5°C近程目標審查，代表減碳路徑已與國際科學基準接軌；同時，亞泥以水泥窯協同處理技術作為氣候治理的核心策略，有效將事業廢棄物轉化為替代原料及燃料，在減少天然資源依賴的同時，更實質推動資源循環再利用，讓水泥廠從傳統製造設施，轉型為運作循環經濟的關鍵基地。

從細項評比來看，亞泥在多項指標亦有卓越表現。在治理與經濟層面，包含資訊透明度與報告、氣候治理架構、排放減量目標、內部碳定價及減碳計畫節能效益均取得100分評比；環境管理方面，在NOx、SOx與粉塵排放控制亦得到滿分；社會面向則於客戶關係管理、勞工實踐程序及人權承諾等指標獲得滿分佳績。

除了標普全球的肯定，亞泥亦於國際環境揭露組織CDP最新評比中獲得「氣候變遷」最高等級A級。亞泥指出，接連獲得國際權威機構認證，顯示亞泥在減碳管理上已建立穩固且具系統性的運作基礎。未來亞泥將持續深化低碳布局，以產業永續轉型的決心，穩健邁向2050年淨零目標。