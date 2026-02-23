快訊

初選前爆酒駕爭議 挑戰高市議員的黃偵琳抱兒痛哭三度致歉

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels 本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

亞泥三度入選標普全球永續年鑑 現氣候治理實力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥連續三年入選標普全球永續年鑑、建材業台灣唯一。亞泥／提供
亞泥連續三年入選標普全球永續年鑑、建材業台灣唯一。亞泥／提供

標普全球（S&P Global）近日公布《2026年永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2026）入選名單，亞泥（1102）自全球逾9,200家參與評比企業中入選，不僅連續三年上榜，更是今年台灣建築材料產業唯一入選的企業。

標普全球《永續發展年鑑》是以企業永續評比（CSA）分數作為遴選標準，目的在表彰各產業中永續管理表現最優異的前15%領先企業。今年全球共有59個產業、848家企業入選，其中在建築材料產業中全球僅有12家企業入選，亞泥能夠三度蟬聯，顯示其在永續治理已達到國際頂尖標竿。

亞泥指出，能連續入選的重要原因，在於公司已將永續治理提升至董事會決策層級，並透過績效管理制度向下落實至全體同仁的工作目標，使資源循環與減碳策略逐步融入日常營運管理。

在本次評鑑中，亞泥在「氣候策略」項目中獲得84分，表現大幅優於建材產業的平均分數。亞泥強調，去年正式通過國際科學基礎減量目標倡議（SBTi）1.5°C近程目標審查，代表減碳路徑已與國際科學基準接軌；同時，亞泥以水泥窯協同處理技術作為氣候治理的核心策略，有效將事業廢棄物轉化為替代原料及燃料，在減少天然資源依賴的同時，更實質推動資源循環再利用，讓水泥廠從傳統製造設施，轉型為運作循環經濟的關鍵基地。

從細項評比來看，亞泥在多項指標亦有卓越表現。在治理與經濟層面，包含資訊透明度與報告、氣候治理架構、排放減量目標、內部碳定價及減碳計畫節能效益均取得100分評比；環境管理方面，在NOx、SOx與粉塵排放控制亦得到滿分；社會面向則於客戶關係管理、勞工實踐程序及人權承諾等指標獲得滿分佳績。

除了標普全球的肯定，亞泥亦於國際環境揭露組織CDP最新評比中獲得「氣候變遷」最高等級A級。亞泥指出，接連獲得國際權威機構認證，顯示亞泥在減碳管理上已建立穩固且具系統性的運作基礎。未來亞泥將持續深化低碳布局，以產業永續轉型的決心，穩健邁向2050年淨零目標。

亞泥 永續 減碳 廢棄物 氣候變遷

延伸閱讀

聯電蟬聯標普全球永續年鑑Top1％ 穩居產業標竿

全台首座「AI智慧商場」！台北「百貨新地標」亮點曝光 「近8千坪購物空間、戶外綠地廣場」2027年開幕

推社區減碳 高雄市補助千萬裝太陽能、節能設備

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

相關新聞

不想賣還是賣不掉？ 全台空屋率創15年新高

根據內政部低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增 1.11個百分點，寫下近15年來高紀錄，也是統...

2025年新屋開工宅數12.7萬宅、寫6年新低 專家：這股買盤在馬年回歸

馬年開工日，不動產業的開工狀況恐將面臨調節！觀察內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2...

房屋供給太多？ 空屋率寫下15年來新高

根據最新低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增1.11個百分點，寫下近15年來最高紀錄，也是統計...

外國人北市置產大安區奪冠 「這兩國」外籍買方最愛買

據台北市地政局資料統計，2021年至2025年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三...

45案僅3案標脫！財政部國有財產署都更宅買氣急凍 其中一間僅加價880元

財政部國有財產署23日開標都更分回宅，這次共45案標售，但僅3案標脫，分別為億元級豪宅的冠德羅斯福2間、京王1間，其中有...

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

據內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。