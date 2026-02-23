從循環材料到零稀土動力 工研院攜手產業打造低碳供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

面對全球資源壟斷與淨零轉型壓力，工研院從材料與能源兩端分別布局關鍵技術：在材料面，與興采（4433）集團攜手推動複合紡織品循環回收技術，突破高值再利用瓶頸；在能源面，則與傳恆綠能及聯昌（2431）電子合作，開發零稀土高效馬達關鍵技術。透過分項深化研發與產業鏈協作，加速技術商品化與在地供應鏈建構，為臺灣打造兼具低碳、韌性與國際競爭力的自主產業體系。

早在十多年前歐美市場掀起永續浪潮時，興采集團即意識到循環材料是產業關鍵趨勢，毅然投入長期研發，並在17年前率先將回收咖啡渣導入紡織製程，開發具多重機能的咖啡紗，將廢棄物轉化為高附加價值材料，奠定其永續研發的重要基礎。

面對現行服飾多採多層複合結構設計，導致紡織品難以拆解回收、最終僅能焚化或掩埋，造成資源浪費與環境負擔，興采集團與工研院合作開發Circu-Texfilm技術，可輕鬆將聚酯（PET）與聚氨酯（PU）組成的複合廢棄紡織品，透過化學解聚與再聚製程，轉化為具防水、透濕、低碳與無氟特性的聚氨酯薄膜，再膠合布料製成防水外套、機能服等產品，不需額外拆解或脫色，大幅簡化回收流程。

工研院材料與化工研究所經理湯偉鉦指出，複合布料就像一大片樂高積木，外觀看似完整，實則由數百種不同材質與化學結構組成，且在高溫下被牢牢鎖死。因而開發出「化學解聚再聚合」的技術路徑，透過精準控制反應條件，將高分子鏈在正確位置打開，再重新鏈結成可利用的分子結構，如同將複雜的積木拆解後重新組裝。

解聚後的回收PET多元醇結晶度高、缺乏柔性與親水性，也沒有透濕特性，無法直接製成防水透濕膜，團隊還必須針對不同PET與PU比例，不斷調整親疏水結構、溶劑與加工條件。

興采集團副總張立勳表示，目前該技術結合興采集團精密染色塗層應用，開發出最新的永續回收技術「RePUra™」膜，為世界上第一個針對複雜複合紡織品，提供「從廢棄紡織到紡織品」回收解決方案，不僅減少廢料產生與處理成本，更創造了新的再生材料商機。已吸引歐美戶外品牌洽談合作，未來有望拓展至家居布料與建材市場，為紡織產業開啟通往循環經濟的新路徑。

永續 工研院 研發 化學 廢棄物 綠能

