快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

中鼎集團連續4年蟬聯標普永續年鑑Top 1%龍頭地位

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎獲標普全球2026年永續年鑑全球前1%最高榮譽肯定，並以百分等級總分89分的亮眼成績，榮登全球營建工程業最高分。圖／中鼎提供
中鼎獲標普全球2026年永續年鑑全球前1%最高榮譽肯定，並以百分等級總分89分的亮眼成績，榮登全球營建工程業最高分。圖／中鼎提供

根據標普全球（S&P Global）最新發布的《2026年永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2026），中鼎集團旗下中鼎與崑鼎雙雙入選，中鼎以89分連續四年蟬聯「全球營建工程業」榜首，穩坐全球前1%（Top 1%）龍頭地位，持續引領產業永續發展趨勢；崑鼎則以致力資源循環，二度上榜，彰顯中鼎集團全方位的永續影響力。

標普全球永續年鑑為全球最具公信力的ESG評鑑指標，依據企業永續評鑑（CSA）機制，全面檢核企業在環境、社會、治理（ESG）面向的表現。今年評選範圍涵蓋全球59個產業、逾9,200家企業，最終僅不到一成入選，而中鼎再度躋身「Top 1%」，堪稱全球最具指標性的永續標竿企業。

中鼎獲標普全球2026年永續年鑑全球前1%最高榮譽肯定，並以百分等級總分89分的亮眼成績，榮登全球營建工程業最高分。

對於獲此國際肯定，中鼎集團總裁余俊彥表示，在全球邁向淨零變革的關鍵時刻，工程是形塑永續未來的核心動力。身為國際統包工程集團，中鼎自許為「地球永續的把關者」，我們深刻體會到從民生基礎設施到高科技建廠，每一項專案都承載著厚植氣候韌性與產業競爭力的使命。中鼎將永續願景與經營策略深度融合，以全球統包工程實力打造兼顧環境與經濟的「綠色工程」，推動低碳供應鏈攜手客戶往淨零目標前進，為世代共好貢獻長遠價值。

永續 中鼎 標普 ESG

延伸閱讀

開工第一天企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

櫃買新春團拜 董座簡立忠：樂觀看待開紅盤行情 股債雙核心持續精進

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

用「冰水」與「加薪」，台南新樓醫院院長劉啓擧 為 160 年老店換上永續新皮囊

相關新聞

不想賣還是賣不掉？ 全台空屋率創15年新高

根據內政部低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增 1.11個百分點，寫下近15年來高紀錄，也是統...

2025年新屋開工宅數12.7萬宅、寫6年新低 專家：這股買盤在馬年回歸

馬年開工日，不動產業的開工狀況恐將面臨調節！觀察內政部最新資料，2025年全年住宅開工宅數12.7萬宅，較前一年減少約2...

房屋供給太多？ 空屋率寫下15年來新高

根據最新低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增1.11個百分點，寫下近15年來最高紀錄，也是統計...

外國人北市置產大安區奪冠 「這兩國」外籍買方最愛買

據台北市地政局資料統計，2021年至2025年間，外國人在台北市購置不動產的來源國，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三...

45案僅3案標脫！財政部國有財產署都更宅買氣急凍 其中一間僅加價880元

財政部國有財產署23日開標都更分回宅，這次共45案標售，但僅3案標脫，分別為億元級豪宅的冠德羅斯福2間、京王1間，其中有...

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

據內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。