中鼎集團連續4年蟬聯標普永續年鑑Top 1%龍頭地位

根據標普全球（S&P Global）最新發布的《2026年永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2026），中鼎集團旗下中鼎與崑鼎雙雙入選，中鼎以89分連續四年蟬聯「全球營建工程業」榜首，穩坐全球前1%（Top 1%）龍頭地位，持續引領產業永續發展趨勢；崑鼎則以致力資源循環，二度上榜，彰顯中鼎集團全方位的永續影響力。

標普全球永續年鑑為全球最具公信力的ESG評鑑指標，依據企業永續評鑑（CSA）機制，全面檢核企業在環境、社會、治理（ESG）面向的表現。今年評選範圍涵蓋全球59個產業、逾9,200家企業，最終僅不到一成入選，而中鼎再度躋身「Top 1%」，堪稱全球最具指標性的永續標竿企業。

中鼎獲標普全球2026年永續年鑑全球前1%最高榮譽肯定，並以百分等級總分89分的亮眼成績，榮登全球營建工程業最高分。

對於獲此國際肯定，中鼎集團總裁余俊彥表示，在全球邁向淨零變革的關鍵時刻，工程是形塑永續未來的核心動力。身為國際統包工程集團，中鼎自許為「地球永續的把關者」，我們深刻體會到從民生基礎設施到高科技建廠，每一項專案都承載著厚植氣候韌性與產業競爭力的使命。中鼎將永續願景與經營策略深度融合，以全球統包工程實力打造兼顧環境與經濟的「綠色工程」，推動低碳供應鏈攜手客戶往淨零目標前進，為世代共好貢獻長遠價值。