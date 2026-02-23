過完年開學上班恢復正軌 電商迎開學用品與開工咖啡商機

23日迎來國中小開學及大學開學周，也是各行各業開工日。電商業者統計，在農曆年期間已啟動了開學購物熱潮，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察站上「開學用品」相關搜尋量攀升，過年壓歲錢正添購新學期所需的各項裝備。站上數據顯示，「延長線」在農曆年當周關鍵字搜尋次數破一萬兩千次，顯示出學子在進駐宿舍初期，對於補足電力插槽、優化多項設備供電的需求顯著增加；學生與家長也開始增添除濕機或濾水壺。

PChome 24h購物即日起祭出「24力會員日 開學煥新季」，集結「數位科技」、「生活家電」、「民生補給」與「機能保健」四大類開學必備人氣商品，並力推北北桃地區消費者可利用「PChome 超速配」服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」的超速便利，讓學生從數位戰力到生活環境所需備品快速地一站式購足。

農曆年後開工開學季，消費者掀起設備汰換與生活升級熱潮。統一（1216）轉投資Yahoo購物指出，受Windows 10終止支援影響，筆電換機需求強勁，中高階AI規格與主流文書機雙軌並進；租屋族與學生熱愛「不動裝潢、可攜帶、立即見效」帶動「租屋家電三神器」（微型投影機、除濕機、個人化小家電）成亮點。

農曆年後迎來開工採買潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，今年以來咖啡品類買氣升溫，開工檔期業績預估較去年同期成長逾2成，包括其中咖啡豆年增25%、即溶咖啡成長15%。momo發現消費者選購趨勢出現兩大變化：一是風味偏好由深焙逐步轉向更清爽、香氣層次更清晰的中淺焙；二是消費行為分化為三大輪廓：「口感講究型」、「便利取用型」、「創意調飲型」，對應不同上班情境與補給習慣。

momo指出，年後開工也是把生活節奏「切回正軌」的儀式。據市場研究機構 Worldpanel by Numerator2025年研究，台灣零售咖啡消費者普及率持續攀升，過去一年內購買零售咖啡的消費者比率已逾八成。根據momo消費者行為資料顯示，咖啡相關商品的主要購買族群以30歲左右上班族女性為主力，男女購買比例約1：2。這類族群對風味接受度高，也更習慣依情境搭配不同型態的咖啡商品，從咖啡豆、即溶咖啡到咖啡球、膠囊等，呈現「多品類輪替、集中採買」特性；特別在開工前後2–3周採買集中度提高，常見一次備齊一周份量的購買行為模式。