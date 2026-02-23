快訊

45案僅3案標脫！財政部國有財產署都更宅買氣急凍 其中一間僅加價880元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
冠德羅斯福。圖／業者提供
冠德羅斯福。圖／業者提供

財政部國有財產署23日開標都更分回宅，這次共45案標售，但僅3案標脫，分別為億元級豪宅的冠德羅斯福2間、京王1間，其中有一間冠德羅斯福僅加價約880元，就順利得標。

據開標結果，冠德羅斯福138號19樓之1以1億3,671.68萬元標脫、冠德羅斯福136號20樓之1以1億4,163.5萬元標脫、僅加價約880元、京王32樓以約8,166.6萬元標脫。

為有效活化資產，財政部國產署先前以國有地參與都更，近年陸續取得都更分回宅。國產署23日標售的都更分回宅共45案，主要集中在台北市與新北市，包括位於台北市文山區羅斯福路六段的景美聯山2間、台北市中正區羅斯福路三段的冠德羅斯福3間、台北市中山區八德路二段的宏普頤和9間、台北市大同區承德路一段的京王4間、台北市南港區永吉路的忠孝詠吉等指標豪宅。

台北 都更 國產署 豪宅 財政部 國有地

