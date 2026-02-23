台新藥與澳洲Arrotex Pharmaceuticals簽授權協議 進軍紐澳眼科藥市場

台新藥（6838）23日宣布，已與澳洲製藥龍頭Arrotex Pharmaceuticals Pty Ltd.簽訂獨家授權協議，將台新藥術後眼部手術的消炎和止痛新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）的澳洲及紐西蘭獨家商業化權利授權給該公司。

Arrotex是澳洲最大的製藥公司，供應全澳洲三分之一的PBS（藥品福利計劃）處方箋藥物，占該國藥品總銷量的41%。本次授權協議包括簽約金、法規里程碑金、銷售里程碑金以及協議期間之權利金。

APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成分，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。該創新製劑於2024年獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准上市，提供便捷且簡單的用藥方案（每日兩次，連續14天），並能快速且持續地緩解發炎與疼痛。在美國一項針對100位眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）兩項指標，被視為醫師選擇處方APP13007的關鍵因素。本次授權區域每年白內障手術量估計約25萬例，且預期將持續逐年成長。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，很高興Arrotex選擇與台新藥合作，並將APP13007納入其龐大且創新的產品組合中。Arrotex擁有無與倫比的銷售通路實力與藥局布局，將確保APP13007能順利提供給澳洲及紐西蘭眼科術後復原的病患。

Arrotex Pharmaceuticals執行長Matt Zeller表示，這項與台新藥的協議強化了Arrotex在專科護理領域不斷擴展的產品組合，並實踐了該公司為患者提供具實質意義創新療法的抱負。身為澳洲民眾健康的合作夥伴，Arrotex將利用其在全國眼科領域的布局及獨特的基礎設施，確保APP13007能觸及廣泛醫療生態系統中最有需求的民眾。期待與台新藥合作，擴大藥物可及性，並為澳洲及紐西蘭的患者與臨床醫師提供支持。