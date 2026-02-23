2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？
據內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點。
惟2009年之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的8.66%，之後開始緩步上升；2025年上半年低度使用住宅比率10.43%，為統計以來的次高點，不過5年內的新成屋空屋率反而下滑、僅18.05%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024第4季到2025年第1季新成屋完工約8.5萬戶，不過屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用占有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。