2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用(用電)住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點。信義房屋提供
內政部資料顯示，2025年上半年全國低度使用（用電）住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點。

惟2009年之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的8.66%，之後開始緩步上升；2025年上半年低度使用住宅比率10.43%，為統計以來的次高點，不過5年內的新成屋空屋率反而下滑、僅18.05%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024第4季到2025年第1季新成屋完工約8.5萬戶，不過屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用占有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高。

曾敬德指出，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。

