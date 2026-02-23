中天集團中天、合一、鑽石投資三強 同時入選2026標普全球永續年鑑

國際永續評比權威機構-標普全球（S&P Global）近日公布《2026標普全球永續年鑑》（The S&P Global Sustainability Yearbook 2026）。中天生技（4128）集團旗下合一（4743）連續四年入選年鑑，鑽石投資（6901）與中天生技憑藉優異ESG績效，今年首度入榜。

中天生技集團三家公司同時入選永續年鑑，象徵集團從「研發製造」到「生技投資」已全面對標國際級標準。未來，中天生技集團將持續發揮影響力，結合科學創新與ESG策略，致力於守護大眾健康，並與利害關係人攜手邁向低碳、永續的未來。

《標普全球永續年鑑》是全球最具公信力的永續評比之一，其數據源自於企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）。每年針對全球近60個行業、超過9,200家企業進行環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等構面的嚴格評選。只有在所屬行業別排名全球前15%，且與該行業最高分企業差距在30%以內的佼佼者，方能獲得入選年鑑的殊榮。入選永續年鑑，代表企業於永續治理、風險管理、營運韌性及資訊揭露等面向展現卓越且一致的整體表現，並且具備國際級的永續競爭力。

合一生技董事長郭憲壽表示，合一連續第四年入選標普永續年鑑，不僅是榮譽，更是對公司誠信治理與研發創新的深度肯定。與標普全球歸類為製藥行業（Pharmaceuticals）的全球企業相較，合一生技今年在治理與經濟及社會構面的表現尤為卓越，其中「風險與危機管理」得分較往年大幅躍進，展現了企業應對多變生技環境的韌性；而在「創新管理」與「客戶關係」等關鍵指標奪下滿分，更體現了合一以病患為中心、追求科學突破的核心精神。合一將持續以透明治理為基石，將創新研發轉化為具體的社會健康福祉。

中天生技董事長陳振文表示，中天透過董事會層級的永續發展委員會由上而下逐步推動ESG。近兩年更將永續資訊揭露、管理以及永續行動拓展到子公司棉花田生機及中天上海，推動物流中心節能、包裝包材管理以及太陽能設備評估等專案。

由於中天生技的營運範疇包含新藥、醫材、保健產品的研發與銷售以及有機產品通路等，因此標普全球將中天生技歸類為個人用品（Personal Products）行業。在該行業24個受評項目中，中天共有14項名列全球前10%，在「資訊透明」及「產品品質管理」兩項獲得滿分，入選永續年鑑是對於同仁們最大的鼓勵。中天生技更是台灣首度也是唯一入選該行業別永續年鑑的企業，顯示公司在落實公司治理、維護永續環境及促進社會共融的ESG作為受到國際肯定。

鑽石投資董事長楊泮池表示，入選《2026標普全球永續年鑑》，並於多元化金融服務與資本市場（Diversified Financial Services and Capital Markets）的行業中名列全球Top 10%，展現公司卓越的永續治理表現。鑽石投資以「責任投資」為核心，將ESG評估與風險管理制度化，全面納入投資評估、決策與投後管理流程，透過完善機制提升決策品質並有效控管風險，為投資組合的長期穩健成長奠定基礎。在12項受評項目中，共有10項進入全球前5%，其中「資訊透明」與「稅務治理」獲得滿分，並於「重大主題管理」、「風險與危機管理」以及「永續金融」等面向表現優異。這些成果再次肯定鑽石投資將永續治理深度整合於投資決策與投後管理的實際行動，也展現鑽石投資長期策略有效落地與專業的執行力。