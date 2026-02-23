美吾華集團3公司拚成長 深化品牌、新藥與AI醫材

美吾華生技集團董事長李成家表示，今年迎接成立50週年，放眼2026年，集團將擴大競爭優勢，旗下美吾華、懷特新藥與安克生醫將分別專注於自有品牌與通路深化合作、生技新藥保健齊發，與智慧醫療影像創新醫材發展，力拚營運成長。

美吾華生技集團今天舉行2026年新春團拜，李成家指出，面對產業變化，集團將強化競爭優勢，穩健推動各事業布局。

擁有洗髮、染髮品牌的美吾華，總經理賴育儒展望2026年營運表示，美吾華洗髮精已高居台灣品牌銷售第一，旗下染髮霜也有亮眼銷售，帶動2025年營收達新台幣15.84億元，年增6.6%，創歷年新高。

賴育儒指出，2025年是電商環境充滿挑戰的一年，成長率低於實體通路，美吾華在十多年前即超前部署電商，疫情期間掌握電商紅利；進入後疫情時代，美吾華以實體通路經驗與優勢，無縫接軌此波實體通路的回溫，未來仍將以線上線下雙引擎並進。

展望2026年，美吾華副董事長李伊俐表示，美吾華擁有研發、製造、行銷與業務的一條龍產銷模式，2025年也是美吾華雙GMP綠建築新廠首度全年商化運轉的一年，產能支撐公司多品牌策略，2026年將深化與各指標通路的合作。

新藥研發型上市公司懷特新藥總經理李伊伶表示，除了深化核心產品、治療癌因性疲憊症「懷特血寶」上市後研究外，口服止痛新藥「懷特痛寶」累積國內實證數據，瞄準外科術後止痛需求，並推進歐洲市場註冊進度。

此外，懷特新藥跨足保健領域，聚焦癌症癒後保健，並布局國內外市場，透過擴大產品線，挹注營收成長動能。

AI智慧醫療影像公司安克生醫總經理李伊俐指出，產品之一的甲狀腺超音波輔助軟體，健保審查持續推進；拓展國際方面，今年將與全球指標AI平台商合作，3月將參加美國HIMSS醫療資訊與管理系統大會，增加整體曝光，掌握智慧醫療商機。