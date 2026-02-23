房屋供給太多？ 空屋率寫下15年來新高

根據最新低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增1.11個百分點，寫下近15年來最高紀錄，也是統計以來的次高紀錄。市場人士分析，交屋潮逐漸來臨，不同區域差異會逐步拉大。

不過，據統計，5年內的新成屋空屋率下滑，顯示新的房子實際居住需求穩定，也可能是因去年房市欠佳，換屋族入住新房屋，但舊屋交易下滑導致空屋增加。

統計顯示，全國低度使用(用電)住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點，之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的 8.66%，之後開始緩步上升。2025年上半年低度使用住宅比率10.43%，為統計以來的次高點。

統計各坪數區間，全國以20坪以下空屋比率19.26%最高，其中，除台北市(12.40%)、新北市(14.24%)、 連江縣(15.03%)、新竹市(17.59%)及新竹縣(18.08%)以外，其餘各縣市比率均大於 20%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用佔有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。

至於待售新成屋宅數統計，則是明顯雙北以外的區域增加最為明顯，桃園市去年上半年待售新成屋為2萬宅，台中市1.8萬宅，台南市1.1萬宅，高雄市1.4萬宅，數量都比新青安上路前明顯增加，也寫下近6年以來新高，新北市則是維持1.96萬宅，台北市最少僅4142宅。