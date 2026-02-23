不想賣還是賣不掉？ 全台空屋率創15年新高

根據內政部低度使用住宅統計，去年上半年低度使用住宅比率10.43%，年增 1.11個百分點，寫下近15年來高紀錄，也是統計以來的次高紀錄，不過5年內的新成屋空屋率反而下滑，顯示新房子實際居住需求穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，去年上半年景氣表現欠佳，換屋族入住新房屋，但因市場交易下滑，導致空屋增加。

統計顯示，全國低度使用住宅比率，以整體長期趨勢觀察，2009年低度使用住宅比率10.68%，為統計以來的相對高點，之後呈下降趨勢，2021年下半年達到長期低點的 8.66%，之後開始緩步上升。2025年上半年低度使用住宅比率10.43%，為統計以來的次高點。

曾敬德表示，2024第4季到2025年第1季新成屋完工約8.5萬戶，不過屋齡5年內的空屋率逆勢減少，推估入住自用占有相當比例，但換屋後可能導致原本住宅空置，加上景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空置率拉高。

他表示，長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。