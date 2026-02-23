東陽創史上最賺1月 EPS 0.95首季獲利看俏

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）2026年1月自結合併稅前淨利5.59億元，稅前EPS 0.95元，較去年同期成長21%，更創十個月來單月獲利新高紀錄。法人看好，首季旺季需求熱絡，營收獲利跟著同步衝高。

東陽元月業績開紅盤，23日早盤股價一度衝高來到106.5元，漲幅達3%。

東陽表示，2025年4月起在232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%(日、韓、歐僅15%)，對企業經營是一大衝擊和考驗，東陽產品多元化為全球最大的塑膠 AM業者，業績逆勢突圍。

展望2026，隨著關稅議題底定(27.5%→15%)，客戶下單更明確，東陽為滿足市場成長需求，原訂新廠建設計劃不變，加速推進科工、七股建廠，並開始啟動新市建廠規劃，持續強化產品力與創新技術，建立無法被取代的核心競爭力，拉大與競爭者的距離。

國際地緣政治、全球經貿環境與政策變數仍在，但產業發展終將回歸基本面，重回穩健成長軌道，東陽全力為未來3-5年成長動能做好準備。

