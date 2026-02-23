助陣 WBC！全家推20款聯名包裝 金屬鑰匙圈、寶特瓶束口袋限量開搶

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式賽即將於3月5日在日本東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰將硬碰澳洲，爭奪國際棒球最高榮譽。全家作為本次WBC賽事官方指定合作夥伴，即日起推出「2026 WBC經典在全家」系列活動，不僅將20款人氣商品換上熱血新裝，更祭出球迷必收的全店滿額贈「官方授權金屬鑰匙圈」、「寶特瓶束口袋」，邀請全民「吃」出應援力；此外，同步集結全台超過400位「最佳第10人」臉譜拼組球員英姿，今起於店舖電子看板輪播，匯聚熱血力挺中華隊。

球迷除了搶購機票飛往東京，在台灣「如何展現應援氣勢」也成為熱門話題！為了讓消費者在日常生活中也能感受濃厚的賽事氛圍，「全家」自2月18日起至3月17日，將店內多款美味商品換上期間限定的WBC主題包裝，打造沉浸式的應援體驗。首波主打「早餐神助攻」，精選十款人氣三明治如「火腿起司蛋」、「經典總匯」及清爽的「藍莓優格」等口味，包裝融入中華隊代表色與棒球元素，讓球迷隨時補充熱血能量。

不僅如此，「全家」更將人氣「夯番薯」袋正面換上俏皮的棒球風「夯總」設計，觀賽必備的「熱狗堡」也同步推出WBC專屬熱狗盒及熱狗袋，讓球迷在大口咬下的同時，也象徵「完食對手」，贏球渴望一次滿足。針對觀賽補給需求，自有品牌FamiCollection天然水、鹼性離子水、氣泡水，以及經典鹹甜爆米花、海鹽薯條皆全面換裝；此外，「經典黑炫酷繽沙」杯身更以經典色彩、強烈視覺，成為看轉播時吶喊解渴的最佳神隊友。

為了緩解農曆年後開工壓力，並為即將到來的賽事預熱，「全家」特別規劃全店滿額贈活動，主打「有錢也買不到」的官方授權獨家贈品。自2月23日起至3月17日開跑，凡於「全家」單筆消費滿299元，即可免費獲得官方授權獨家贈品二選一，包含質感厚實極具收藏價值的「WBC雙面金屬鑰匙圈」，以及實用性高、適合觀賽運動攜帶的「WBC寶特瓶束口袋」，兩款全台各限量五萬份，送完為止。

身為WBC賽事官方指定合作夥伴，「全家」於今年1月邀請中華隊總教練曾豪駒，號召全台球迷化身最佳第10人，短時間內便募集超過400則支持影像，「全家」將每一位參與球迷的熱血臉譜，拼貼組合成中華隊球員英姿，23日起於「全家」店舖電子看板播放，透過綿密店點強力放送，將球迷的熱情轉化為遍地開花的應援聲浪。