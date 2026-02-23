九天連假百貨人氣「強強滾」餐飲、精品成雙引擎

春節九天連續假期催出人氣及買氣，各大百貨連假業績開紅盤。遠百全台業績成長一成；遠東SOGO黃金衝出百萬大單，復興館整體成長4%；微風高端精品、餐飲成長高，九天業績成長5%；Global Mall四路齊發搭上轉乘經濟，業績年增8％；宏匯廣場運動休閒、3C表現亮眼，總體業績成長兩成。

遠百表示，全台11家業績成長一成、人潮更是強強滾。尤其是台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13餐飲和影城成長搶眼。

遠百指出，年假長相對旅遊計畫也豐富，直到末兩日周末假日餐飲依舊人氣滿滿，帶動餐飲幾乎座無虛席，年假期間業績高達兩成。

此外，精名品、化妝保養品是拿了年終獎金犒賞自己的首選，青少年則主攻運動休閒和IP聯名商品。

遠東SOGO觀察，今年春節連假期間天氣舒適，有不少民眾走春選擇到百貨逛街，整體來客維持穩定，在各業種也有亮眼的銷售動能。以忠孝館為例，在「福袋經濟」帶動下，大年初一至初三推出的福袋活動反應熱烈，初一開店前即吸引逾500位民眾排隊，初二、初三亦有近百人排隊入館，其中家電與女裝類福袋最受歡迎，且於開店20分鐘內即銷售一空。

春節期間親朋好友聚會多，各式主題餐飲、美食街、超市表現不俗。同時觀察消費者在過年期間都有想要犒賞自己、添購新品，帶動「小確幸型」消費明顯增溫，尤其在男女服飾配件、家庭小家電、寢具床單、文具玩具等都有近三成的成長。適逢金馬年，具保值與送禮需求的黃金珠寶，在春節期間亦有衝出百萬大單。

春節假期前，在國際精品領軍成長拉抬下，復興館整體有一波成長4%的表現。進入春節連假後，國際精品、女鞋與飾品業種持續接力，維持不錯的銷售表現。而觀察因今年的進口水果價格較去年便宜，且貨量充足，亦有效帶動超市的業績。

Global Mall全台八店每天湧現滿滿人潮，初一開始「馬吉福袋」買氣炙熱，全台共2,300個福袋全數售罄，並結合多元滿額贈、會員獨享好康、破百場節慶嘉年華活動四路齊發，帶動春節連假業績對比去年春節檔期成長8%。

結合一站式購物特色，連假期間Global Mall新北中和及屏東市家庭客群消費力顯著提升，春節期間餐飲美食需求旺盛，過年前兩週各大餐飲訂位幾近額滿。此外，春節假期天氣舒爽，走春人潮湧入，連動館內娛樂類業績亦成長，還有室內親子樂園帶動家庭客群消費，另有IP主題專門店等類型，成功拉長停留時間、帶動多元消費。

Global Mall三大車站店-板橋車站、南港車站、新左營車站受惠於春節初期及收假前旅客人流挹注，帶動整體業績穩健成長，其中以TOGO餐飲、伴手禮及餐飲業績表現亮眼；機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19同樣受走春出遊熱潮帶動買氣，加上桃園近年以休閒生活、新興住宅為發展核心，年輕家庭人口持續成長，促進運動休閒服飾及玩具品類快速成長，成為春節檔期消費亮點。

微風集團表示，春節檔期呈現「主顧客回流穩定、高端精品與功能型商品雙軌成長」趨勢。珠寶、精品包款與高端名品品牌銷售表現亮眼，九天連假業績成長5%，主顧客回流與春夏新品帶動成長動能明確。PIAGET、BUCCELLATI、TASAKI三大珠寶品牌於春節期間皆繳出亮眼成績。

精品包款亦成為成長主力，Saint Laurent業績大幅成長80%、微風信義BOTTEGA VENETA成長三成。

名品服飾同步升溫，服飾品牌於春節汰舊換新與折扣活動加持下全面成長，包括：HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、Polo Ralph Lauren、Paul Smith、JIMMY CHOO等品牌於微風信義成長約兩成。微風南山則由ACNE STUDIOS、GOLDEN GOOSE與Alexander Wang帶動樓面買氣，顯示家庭客層消費力道穩定。

餐飲為本次春節檔期最大亮點，雙節效應推升聚餐需求，從高端雙人套餐至家庭圍爐全面升溫，館內餐飲總業績大幅成長約90%。 春節返鄉潮也帶動伴手禮需求全面升溫，作為全台最大食尚伴手禮中心的微風台北車站，今年春節檔期再創佳績，多款人氣禮盒熱銷、累計銷量突破萬盒大關。

宏匯廣場表示，自小年夜迄今人流逼近10萬人次，館內主題餐廳預約率高達五成。隨著年終獎金與紅包雙雙入袋刺激消費動能，整體業績表現較去年同期成長超過兩成。

宏匯廣場觀察，在民眾迎新送舊的剛性需求下，帶動運動休閒、3C以及大家電等業績表現最為火燙，其中「NIKE」CNY馬年系列憑藉新年元素與潮流設計，成為消費者入店首選、「ABC-MART GRAND STAGE」則受惠強勁的家庭客群，童鞋銷量驚人，幾乎人手一袋添購親子鞋、「STUDIO A」迎來 iPhone 17 的購機風潮，自小年夜迄今已熱銷逾百台、「tokuyo」小型按摩椅因北部住宅空間小而美，加上年節犒賞長輩的風氣，詢問度與銷量均開出紅盤。