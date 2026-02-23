快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

星宇航空首度插旗韓國 天天直飛釜山

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
釜山航線的開闢不僅完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。 圖／星宇提供
釜山航線的開闢不僅完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。 圖／星宇提供

新春開工之際，星宇航空正式宣布拓展韓國航網版圖，自2026年6月1日起開闢全新「台北／台中－釜山」航線，為星宇航空首條韓國航線，同時更成為全台唯一提供台中直飛釜山的航空公司，為中台灣旅客帶來前所未有的便利選擇，將於2026年2月25日全面開賣。

星宇航空執行長翟健華表示，釜山為韓國重要的港都城市，兼具產業能量、城市風格與旅遊魅力。此航線的開闢不僅完善星宇航空整體國際航網布局，更象徵正式進軍韓國市場的重要里程碑。

本次同步開闢台北與台中直飛航線，成為全台率先提供台中直航釜山的航空公司，除完善北、中兩地航網配置，也回應過往台中旅客需北上或轉機的不便，展現深耕中台灣市場的長期規劃，進一步提升台、韓雙向旅客往返的便利性與旅遊體驗。

釜山為韓國第二大城市，擁有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化，近年深受台灣旅客喜愛。

星宇航空本次以「雙城市雙航點」布局，串聯台北與台中，打造更具彈性的航班時段，滿足自由行、親子旅遊與短天數度假等多元需求。

星宇航空航網橫跨亞洲及北美，整體航網已拓展至31個城市、37條航線，北美航點包含洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城；亞洲航網則涵蓋越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等主要城市。

機隊方面，依營運規劃穩健擴充機隊規模，今年將陸續引進14架新機，包含3架A321neo、5架A330neo及6架A350-1000，以因應中長程與區域航線的多元需求。

釜山為韓國第二大城市，擁有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化。</p><!--7--><p> 圖／星宇提供
釜山為韓國第二大城市，擁有海港景致、時尚百貨、特色咖啡廳及多元美食文化。

圖／星宇提供

星宇自2026年6月1日起開闢全新「台北／台中－釜山」航線，為首條韓國航。圖／星宇提供
星宇自2026年6月1日起開闢全新「台北／台中－釜山」航線，為首條韓國航。圖／星宇提供
星宇航空釜山航線以A321neo客機執飛。圖／星宇提供
星宇航空釜山航線以A321neo客機執飛。圖／星宇提供

星宇航空 台中 航線

延伸閱讀

星宇航空首度插旗韓國！6月起台北天天直飛釜山 台中線獨家直航

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

星宇航空A350-1000今首航東京 桃機水門禮迎新機

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

相關新聞

台積電神山護房市 「科技買盤」領頭點火中部新案開紅盤

護國神山台積電（2330）持續扮演台灣經濟火車頭角色，不僅帶旺整體產業供應鏈，擴廠動作更為區域房市注入實質動能。隨著中科...

Agility機器人攜手豐田 佳能：洽商量產視覺模組

美國人形機器人公司Agility Robotics宣布，與豐田加拿大製造子公司（TMMC）簽約，將在汽車產線導入人形機器...

選舉年、投資客退場等有利房市 五大建商推案量衝5,000億

台股站上3萬點，市場信心逐漸回溫，馬年房市有挑戰但不悲觀，五大建商今年推案信心滿滿，包括愛山林、寶佳機構集團、興富發、遠...

王品春節業績大噴發！連4天單日業績破億創紀錄、來客狂增近10%

馬年農曆春節國人聚餐熱絡，帶動王品（2727）旗下餐廳來客踴躍。王品表示，自大年初一到初四連續4天單日營收均突破1億元，...

台中這低調房市區正在轉型 房仲：低基期不會太久了

台灣房屋表示，近年在捷運綠線、鐵路高架化與十三期重劃推進等建設帶動下，台中南區逐漸擺脫過往的低調形象，成為自住者與小資族...

和泰車董座黄南光：關稅政策逐漸明朗 和泰要再創佳績

和泰車（2207）23日新春團拜董事長黃南光說雖然在關稅政策變化不定，使得整體市場低迷的狀況下，公司旗下 TOYOTA、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。