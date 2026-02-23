從低碳創新到人才永續 國產建材實業三度蟬聯2025幸福企業金獎

國產（2504）23日表示，集團長期以「永續創新、回饋社會」為核心精神，持續推動低碳轉型與落實企業社會責任，憑藉在員工照顧與企業文化上的深耕實踐，國產建材實業榮獲1111人力銀行評選為「2025幸福企業」金獎，從4,200家企業中脫穎而出，並連續三年蟬聯金獎殊榮。

由1111人力銀行主辦的「幸福企業」票選活動，自2019年啟動以來，每年皆有數千家企業參與，獲獎企業更成為求職者投入就業市場的重要指標。本屆「2025幸福企業」評選橫跨11大類別，吸引超過4,200家企業共襄盛舉，最終僅560家優質企業通過嚴格評選獲頒金獎認證。

典禮現場邀請1111人力銀行總裁林文雄、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、立法院前院長王金平、國科會副主委陳炳宇、中華民國全國商業總會理事長許舒博等產官學重量級貴賓到場力挺，共同見證年度幸福企業的榮耀時刻。

國產建材實業成立超過70年，一直深植創新的DNA，深獲市場信賴，市占率約18%，成為混凝土業界技術與市場雙領先的龍頭。因應全球淨零碳排浪潮來襲，積極布局低碳創新，超前部署「碳競爭優勢策略」，在奠定營運優勢與創新研發之餘，也不忘回饋員工夥伴的付出，致力於打造幸福友善職場，這次榮獲「2025幸福企業」的製造業金獎，現場由國產建材實業行政處處長余榮耀代表領獎。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，作為業界供應高品質預拌混凝土的領先者，國產建材集團始終堅持創新發展與永續經營，並積極回應全球淨零碳排的趨勢。從產品研發、製程優化到營運策略，全面導入ESG概念，致力於環境保護、社會責任及公司治理，展現強大的組織韌性，為永續發展貢獻一己之力。

面對全球碳有價時代來臨，國產建材集團持續低碳高端混凝土產品策略，目前共有領先業界的61款獲得國內外低碳認證，包括：24款產品取得ISO 14067碳足跡認證，其中12款取得環境部碳標籤，加上有25款獲得低碳循環建材認證，減碳率最高可達42.3%。為因應高科技精密廠拌的高耐震需求，還研發出獨家的「高彈性模數混凝土」，2025年以「剛柔並濟．碳值非凡」為主題，在全台舉辦三場「混凝土應用前瞻技術研討會」，將混凝土從「強度」的時代，推進到「彈性與穩定性」的新篇章。

為了深化綠色營運佈局，在綠色運輸上，國產建材集團不僅引進全台第一輛電動混凝土車，自2014年起斥資數億元，使用符合五期以上環保認證的預拌混凝土車，截至2024年累計達200輛；近年更積極引進六期環保預拌混凝土車，到今年為止共50輛。以50輛六期環保車估算，每年節省的碳排放相當於3.6座大安森林公園的碳吸收量，減碳成效顯著。憑藉長期深耕綠色運輸，以及旗下南港大型開發案善盡環境污染防制，2025年榮獲北市空污防制表揚，勇奪CSR企業車隊與績優工地三大獎。

而為了建構全台建築結構安全、協助台灣半導體品牌開拓技術的科技廠辦，朝向淨零減碳目標打造的綠色建築，國產建材集團以專業「大溯源管理」作業模式，藉由設立科技行控中心全程掌握運輸管理，大力推動「國產安心建材履歷」，讓客戶徹底掌握產品狀況，目前全台已有超過3342家建案加入。此外，所屬的全建材集團也往淨零碳排策略邁進，包括重置資源科技與國宇建材，分別投入再生混凝土等減碳循環事業、研發推出了ALC輕質磚/版材等低碳產品，期許達到企業ESG的低碳永續願景！

在奠定營運優勢與創新研發之餘，也不忘回饋員工夥伴的辛勤努力，致力於打造幸福友善職場。包括提供具競爭力的薪酬、年終及三節獎金，並定期發放紅利及特別獎金以慰勞員工。福利項目涵蓋免費健康檢查、團體保險、生日餐費、宅配美食、員工旅遊補助、子女獎學金、重陽津貼及進修補助等。

因應少子化對勞動力市場帶來的重大衝擊，並響應政府推動的友善婚育政策，國產建材集團支持員工生養下一代的決定、保障同仁育嬰留停的權利。員工任職滿六個月後，於每一子女滿3歲前，皆可申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿3歲止，員工於育嬰留停期間均可繼續參加原有的社會保險。

除了提供及規劃各項福利措施，照顧同仁生活、促進身心健康，亦成立職工福利委員會，並依法提撥福利金，2024年國產提供員工福利補助金額達新臺幣3,492萬元。國產建材集團與中保科技（9917）集團今年初還在南港展覽館聯合舉辦2025集團旺年會，以「AI 開創+永續創未來」為主題，席開2百多桌，發放千萬獎金，並抽3台豪車，以實際行動犒賞員工。

由於人才是企業永續經營的根本，國產建材集團除了建立國產五大教育訓練體系外，也建置國產建材數位學習中心，打破空間時間限制，讓所有同仁都能暢學無阻。因應全球AI浪潮來襲，國產建材實業於2025年攜手中保科技，專為集團高階經理人量身規劃「2025年度AI素養高階共識營」，協助高階主管強化數位思維，加速推動組織轉型升級。同時為因應集團低碳創新策略，也提供永續教育訓練測驗，提升參訓者對ESG、SDGs及CSR的理解，掌握公司實現淨零碳排的目標和進程。