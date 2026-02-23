Agility機器人攜手豐田 佳能：洽商量產視覺模組

美國人形機器人公司Agility Robotics宣布，與豐田加拿大製造子公司（TMMC）簽約，將在汽車產線導入人形機器人Digit。能率集團及佳能先前已投資Agility，佳能指出，雙方持續針對量產型視覺模組合作洽商中。

Agility Robotics在官方新聞稿中宣布，豐田（Toyota）與Agility Robotics合作，經一年的試點項目後，豐田加拿大製造子公司（TMMC）已簽約Digit人形機器人，目標在加國工廠進行物流搬運等自動化作業，此合作採用機器人即服務（RaaS）模式，標誌著人形機器人進入傳統汽車產線。

由於能率集團旗下能率亞洲與佳能等，先前已共同投資Agility約新台幣3億元，業界看好，隨著Agility取得豐田訂單，加上C輪融資引進NVIDIA（輝達）投資，其技術成熟度與資本實力同步提升，將挹注既有股東營運。

在產業合作面，Agility創辦人赫斯特去年訪台，首站即拜訪佳能，雙方持續針對量產人形機器人視覺模組合作洽商中。赫斯特當時表示，許多汽車與電子產品零組件都在台灣製造，看好「台灣自然會成為機器人供應鏈的重要一環」。

他也提到，Agility真正需要的策略投資者不僅是投資資金，投資者也希望參與其中，並幫助建立光學照相模組、感測器和動作部件的零件模組供應鏈；對Agility來說，建立一個由眾多合作者組成的聯盟至關重要，這些合作者在機器人設計的各個技術領域都擁有專業知識，這就是佳能成為合作對象的原因。

佳能表示，機器人的組件、模組供應不單純是零組件及模組本身，是如何應用佳能企業研發能力設計出符合Agility Robotics規格需求的產品，短時間內難見成果，但雙方持續在洽商狀態中。

展望2026年，佳能表示，今年是邁向高效益成長的關鍵年。憑藉著在邊緣AI、機器人視覺及無人機3大領域的技術優勢，目標2026年營收突破新台幣百億元，並挑戰獲利新高。