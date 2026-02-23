開工省荷包！肯德基「A+B」銅板價回歸、最高優惠直下44折

開工與開學季到來，生活節奏回歸正軌，面對學費、生活支出的各種壓力，荷包更需要精打細算！肯德基看準全民省錢需求，自2月24日起推出全新「A+B=49 / 69元天天肯定省」超值方案。主打A區+B區以49元和69元銅板價就能自由配，最高折扣直下44折起，成為開學、開工族群最實在的日常選擇。

此次「A+B=49 / 69元天天肯定省」超值方案中，組合內容全面升級，最受矚目的莫過於「薯餅」首度納入正餐時段選項，不限早餐時段，午晚餐或點心時間也能吃到。此外，「原味蛋撻-超極酥」強勢加入69元組合區，多款主餐與配餐自由搭配，餐組內容更多選擇與彈性，在每一個日常用餐時刻，都能輕鬆享受高 CP 值的美味選擇，不論是學生族開學報到、上班族開工補能量，天天都能用銅板價吃到有感升級，把省錢變成日常。

瞄準開學、開工季高頻用餐情境，肯德基推出升級版69元銅板價優惠組合，滿足從輕食點心到正餐的多元需求，讓忙碌日常也能輕鬆吃得省。原價157元的「八塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球」組合，現在只要69元，直接打44折，堪稱最強省錢方案。此外，69元餐組還可選擇花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡等人氣主餐，自由搭配薯餅、中杯可樂、原味蛋撻或玉米濃湯，選擇更豐富。不只如此，甜點控也有驚喜，「原味蛋撻-超極酥」強勢加入69元組合區。

肯德基也打破時段限制，薯餅首度進軍正餐時段，肯德基49元「天天肯定省」升級登場 。包括人氣商品「黃金超蝦塊」強勢加入A+B=49元的A區選項中，讓蝦塊愛好者全天候都能搭配飲料享受酥脆鮮美的金黃美味。還有生力軍「香酥薯餅」，讓正餐時段也能有更彈性的輕食選擇。搭配小杯飲品，50 元銅板有找就能享受到肯德基精選的美味點心; 其中上校雞塊（4 塊）＋無糖綠茶」原價82元、現省33元，清爽不膩成為開工族與學生族的輕食好選擇；而「雙色轉轉 QQ 球＋中杯可樂」組合折扣更下至53折。

除了「A+B=49/69元 天天肯定省」，肯德基同步端出誠意滿滿的多重優惠組合。自2月24日起，針對連假多人聚餐需求，推出超有感優惠，優惠碼「50483」7塊咔啦脆雞299元、「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元優惠組合，炸雞＋蛋撻一次到位。活動期間還可享有手機點餐「個人餐加1元多一顆蛋撻」，不管是外帶、外送、內用、車道點餐都適用，使用外送單筆訂購滿800元輸碼即送原味蛋撻-超極酥禮盒驚喜優惠。