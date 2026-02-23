快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

王品春節業績大噴發！連4天單日業績破億創紀錄、來客狂增近10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
春節期間，王品多個聚餐品牌來客熱絡，帶動初一到初四連續四天營收破億。王品／提供
春節期間，王品多個聚餐品牌來客熱絡，帶動初一到初四連續四天營收破億。王品／提供

馬年農曆春節國人聚餐熱絡，帶動王品（2727）旗下餐廳來客踴躍。王品表示，自大年初一到初四連續4天單日營收均突破1億元，再次刷新台灣上市櫃餐飲集團的新紀錄。累計初一至初五來客數估超越82萬人次，年增近10%。

今年春節連假長達9天，王品集團按往例於除夕公休一日，大年初一起全台364家餐廳開門迎客，國人展現聚餐、走春熱情，不僅三大中餐品牌「享鴨」、「丰禾」、「莆田」業績躍升，「西堤牛排」、「陶板屋」、「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「肉次方」等聚餐品牌來客熱絡，以高質感體驗著稱的「王品牛排」、「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」更從2月14日情人節起業績火熱，年節期間表現亮眼，2月17日大年初一到2月20日初四，王品集團創連續4天單日營收超越1億元的新紀錄，初二「回娘家」單日營收1.11億元，更再次刷新集團單日營收歷史新高紀錄。

累計初一至初五，王品集團來客數估超越82萬人次，較去年同期成長近10%，2月還有外帶與冷凍年菜貢獻與月底228連假估將再挹注業績成長，法人也看好，今年1-2月合計營收有望再創新高。

延伸閱讀

今天開工！春節9天長假結束 專家3招緩解「收假症候群」

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

大樂透連3天開出頭獎！2縣市幸運兒均分1億元 各抱回5千萬

柯文哲現身嘉義文化路夜市拜年 春節最後周日夜湧合影人潮

相關新聞

台積電神山護房市 「科技買盤」領頭點火中部新案開紅盤

護國神山台積電（2330）持續扮演台灣經濟火車頭角色，不僅帶旺整體產業供應鏈，擴廠動作更為區域房市注入實質動能。隨著中科...

選舉年、投資客退場等有利房市 五大建商推案量衝5,000億

台股站上3萬點，市場信心逐漸回溫，馬年房市有挑戰但不悲觀，五大建商今年推案信心滿滿，包括愛山林、寶佳機構集團、興富發、遠...

王品春節業績大噴發！連4天單日業績破億創紀錄、來客狂增近10%

馬年農曆春節國人聚餐熱絡，帶動王品（2727）旗下餐廳來客踴躍。王品表示，自大年初一到初四連續4天單日營收均突破1億元，...

台中這低調房市區正在轉型 房仲：低基期不會太久了

台灣房屋表示，近年在捷運綠線、鐵路高架化與十三期重劃推進等建設帶動下，台中南區逐漸擺脫過往的低調形象，成為自住者與小資族...

和泰車董座黄南光：關稅政策逐漸明朗 和泰要再創佳績

和泰車（2207）23日新春團拜董事長黃南光說雖然在關稅政策變化不定，使得整體市場低迷的狀況下，公司旗下 TOYOTA、...

春節百貨馬力全開！精品、餐飲、福袋三路爆量 業績全面衝高

2026 年春節連假長達九天，在晴朗天氣與出國旅遊熱潮分流的情況下，全台百貨人流雖較往年更為彈性分散，但整體消費動能依舊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。