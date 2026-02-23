把握農曆年後轉職黃金期 北市企業釋出601個工作機會

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

農曆年後向來是求職與轉職的高峰期，為協助市民朋友順利銜接職涯新階段，臺北市就業服務處整合各就業服務站資源，於2月24日至2月26日密集推出多場現場徵才活動，地點橫跨內湖、西門、北投、南港、艋舺及景美等就服站，打造「離家近、選擇多、媒合快」的就業服務網絡，協助民眾把握年後黃金轉職時機。

本次徵才活動聚焦民生核心產業，涵蓋餐飲、零售、支援服務及長期照顧等領域，共計釋出601個工作機會。職缺類型多元，包含正職、兼職、計時及輪班等彈性選項，無論是社會新鮮人、二度就業族，或有轉換跑道需求的民眾，都能依自身條件與生活需求，找到合適的工作選擇，讓求職不再受限於單一模式。

在零售及餐飲服務業方面，全家便利商店、統一超商、麥當勞、三商餐飲、統康生活事業及棉花田生機園地等知名品牌同步徵才，招募門市服務人員、儲備幹部及計時夥伴等職缺，工作據點遍布雙北地區。部分職缺月薪可達新臺幣4萬元以上，兼顧薪資穩定性與職涯發展性，適合有心長期投入服務產業的求職朋友。另有美商德盟全球凱展及聚滿盛(格萊天漾大飯店）招募展售專員、宴會服務領班及廚務人員，薪資條件具競爭力，提供不同專長與背景者更多元的就業舞台。

公共運輸與城市服務方面，微笑單車（YouBike）於多站辦理徵才，招募調度與維護相關人員，夜班及大夜班職缺月薪最高可達49,600元（獎金另計），並提供全職與計時多元選擇，歡迎對戶外工作及城市運作有興趣的民眾加入，共同守護市民日常通勤需求。

因應高齡化社會趨勢，長期照顧服務需求持續攀升，安馨、潤田、智慧長照、暖心居家及行愛住宿長照機構等單位，釋出照服員、居家服務員及長照管理師等職缺，月薪最高可達48,000元，時薪最高450元。相關工作不僅具備專業性與穩定收入，更能實踐關懷社會的價值，讓工作成為回饋社會的重要力量。

本週徵才廠商有聚滿盛(格萊天漾大飯店)、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、和德昌(麥當勞)、三商餐飲、統康生活、棉花田生機園地、統一超商、全家便利商店、美商德盟、微笑單車(YouBike)，以及潤田、愛關懷、安馨居家長照、行愛、暖心等居家或住宿長照機構，共計15家企業。

