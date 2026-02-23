台積電神山護房市 「科技買盤」領頭點火中部新案開紅盤

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「雅敦崇德序3」與衛道中學明星私中緊鄰。業者提供

護國神山台積電（2330）持續扮演台灣經濟火車頭角色，不僅帶旺整體產業供應鏈，擴廠動作更為區域房市注入實質動能。隨著中科二期園區於去年底動工，不少台積電工程師提前卡位中部住宅市場，市場也傳出鴻勁精密（7769）員工團購的消息，業界推估，這波「科技買盤」有望成為房市首批春燕，為中部市場率先捎來回溫佳音。

台積電中科二期園區不僅作為1.4奈米先進製程新廠，其中第四座廠可能推進至更先進的1奈米製程，未來可望成為全球重要的AI晶片生產重鎮。外界預估新園區員工規模約落在8,000至1萬人之間，伴隨研發、製造與供應鏈人力同步進駐，新一波住宅需求正悄然浮現，為中部房市增添長線支撐動能。

如台中14期重劃區緊鄰74號快速道路，可便利進出中科園區並串聯國道一號，各項大型機能建設如漢神洲際購物中心、台中巨蛋將陸續到位，成為科技新貴青睞優選區域。新春期間傳出有南部科技高階主管因工作調派未來將舉家遷往台中，選定預售別墅案「雅敦崇德序3」一家三代入住。

「雅敦崇德序3」位在榮德路、陳平路口，10分鐘車程內可以抵達衛道中學、馬禮遜美國學校、水湳中央公園與公路匝道，產品規劃4房至5房、地上5層透天別墅，正好符合跨三代人口數居住需求，該案總價落在4,538萬至7,000萬元之間，銷售破五成；科技業已購占30%，台積、鴻勁員工都有購買，還有正在洽談中。

北台中時尚生活聚落「機捷特區」，同樣也是年輕科技族群鍾愛的生活區域，除了便捷的交通網絡、美式量販店好市多之外，最新品牌餐飲、商場接連展店，成為生活機能與住房行情的強勁支撐。如區內新案「大城光年」已購客有三成以上具有科技相關背景，而其中來自新竹、苗栗的買家，即是看準后科、中科的交通串聯而來。

市場近日也傳出，鴻勁精密員工團購雙橡園開發建案的消息，雙橡園不願證實，但表示科技業包括台積電的中高階主管，確實是主力客層之一，鴻勁精密員工也有陸續成交。

此外，位在南屯區文心路與五權西路口的「亞昕（5213）織御」，挾「出站即到家」的絕對優勢也吸引不少科技買盤搶進，自去年底開始，就出現不少衝刺年終紅包行情的科技從業人員前來賞屋，主打1至3房小坪數捷運宅，滿足可租可住的多元需求。實價登錄單價站穩7字頭，最高單價亦有每坪75.8萬元行情。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，近期台股走揚，確實可能對房市資金產生一定分流效果，不過，相較於資金面的波動，科技業擴廠所帶動的就業人口進駐，才是更具支撐力的實質居住剛需來源。建商能否精準掌握科技族群的居住偏好與生活需求，將成為是否成功承接買盤的重要關鍵。

「雅敦崇德序3」銷售破五成，科技業已購占30%，台積、鴻勁員工都有購買。業者提供

