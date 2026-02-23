台中這低調房市區正在轉型 房仲：低基期不會太久了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
十三期雙鐵共構大慶站。圖／台灣房屋復興特許加盟店提供
台灣房屋表示，近年在捷運綠線、鐵路高架化與十三期重劃推進等建設帶動下，台中南區逐漸擺脫過往的低調形象，成為自住者與小資族關注的成長型區域。

台灣房屋台中南區高工加盟店店東鄭昇杰指出，南區快速發展，除了生活機能佳，十三期重劃區外溢效應與南北向交通軸線成形也是主因。

他表示，十三期緊鄰八期生活圈，周邊擁有捷運綠線、大慶火車站、中山醫學大學及其附設醫院，加上Costco與秀泰文心店等大型商場，使其具備成為台中市下一個成長中心的條件。

十三期的開發同步帶動南區舊市區的價值，包括中興大學附近與台中高工周邊住宅，屋齡十年內的產品，成交價為多落在每坪約35至40萬元，而屋齡較高的物件，則約在每坪30萬元上下，仍具入手空間。

在生活圈方面，南區同時串連台中高工、大慶生活圈與忠孝夜市，形成兼具教育、交通與日常消費的複合型機能區。新建案以30至50坪產品為主，預售單價約每坪60萬元。

鄭昇杰表示，小資購屋可優先考慮高工路、工學路周邊十年內的大樓產品，價格仍相對可及。

鄭昇杰觀察，南區受惠於鐵路高架化進程、危老重建案活絡與十三期持續推動，再加上中興大學、中山醫學大學兩座大學城形成的穩定生活需求，生活圈正加速與南屯連結，因此南區正累積下一波發展能量，待景氣回溫，南區脫離「低基期」的時間恐怕不會太久。

