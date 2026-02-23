和泰車董座黄南光：關稅政策逐漸明朗 和泰要再創佳績

和泰車（2207）23日新春團拜董事長黃南光說雖然在關稅政策變化不定，使得整體市場低迷的狀況下，公司旗下 TOYOTA、LEXUS與HINO 三個品牌的市占率仍穩居市場No1.，全年營收及年度獲利依舊亮眼。與此同時，公司內部也從未停下腳步，我們積極將AI導入日常工作，以創新思維推動轉型，創造更長期的領先優勢。

黃南光致詞表示，如今關稅政策已逐漸明朗，但市場整體的快速變化與競爭壓力依然存在，即便如此，有信心和泰車一定能夠穩健突圍，再創佳績！

今年是馬年。在傳統文化中，馬是速度與耐力的象徵，代表著奮鬥、成功與不斷向前的進取精神。展望 2026 年，讓我們發揮天馬行空、持續創新的想像力，用轉型思維與行動力迎接市場挑戰，一同奔向更耀眼的未來。