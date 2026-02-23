春節百貨馬力全開！精品、餐飲、福袋三路爆量 業績全面衝高

2026 年春節連假長達九天，在晴朗天氣與出國旅遊熱潮分流的情況下，全台百貨人流雖較往年更為彈性分散，但整體消費動能依舊穩健，普遍繳出5~10%的成長，精品珠寶、高端餐飲與福袋經濟成為推升買氣的三大主力，折扣換季服飾、3C 家電、親子娛樂與伴手禮需求同步增溫，呈現「高單價商品抗跌、體驗與聚餐全面爆量」的春節消費格局，為金馬年開出亮眼紅盤。

遠百（2903）表示，春節期間在良好天氣與走春需求帶動下，全台 11 店業績成長約一成。餐飲成為最大成長來源，長假期間多家餐廳座無虛席，業績成長達兩成。精品、化妝品受年終獎金效應加持，青少年客層則以運動用品與 IP 聯名商品為主。台中大遠百推出寶可夢卡牌美術嘉年華成功吸引親子族群；花蓮店推「返鄉車票換購物金」與「馬年福袋」延續傳統熱度，初一開獎湧入數百人；竹北店的擲筊賽、親子劇與馬年活動同樣帶動館內買氣。

遠東SOGO在春節期間同樣維持穩健成績。其中，忠孝館的福袋活動熱度高，「福袋經濟」再度成為帶動開春買氣的重要引擎，家電與女裝類福袋最受消費者歡迎，熱門款式開店 20 分鐘內即完售，成功將早場買氣向館內延伸。

春節期間親友聚餐頻率提升，也讓館內主題餐飲、美食街、超市買氣全面升高；消費者在年節期間有「想犒賞自己」的需求，帶動男女服飾配件、寢具床品、小家電、文具玩具等品類普遍成長近三成。金馬年具保值與送禮需求的黃金珠寶亦跟著升溫，多筆百萬大單在春節期間成交，成為 SOGO 繳出亮眼成績的關鍵之一。

復興館在精品銷售領軍下，春節前已有4%的成長，進入連假後，國際精品、女鞋與飾品等品類持續接棒，館內買氣穩健。此外，今年進口水果價格相對去年更具競爭力，貨量充足，也有效推升超市業種的銷售表現。隨著連假進入後段，返鄉與出國旅客回流，初五館內觀察到另一波明顯人潮，補貨與春節後採買需求持續發酵，為整體春節檔期再添最後一段推升力道。

微風集團春節期間展現高單價市場的抗壓韌性，整體業績較去年同期成長 5%。珠寶、高端名品與精品包款成長動能明確，PIAGET、BUCCELLATI、TASAKI 春節期間均有亮眼表現；Saint Laurent 的復刻 MOMBASA 與 AMALIA 系列帶動精品包款大幅成長 80%。微風信義的 BOTTEGA VENETA 業績成長三成，ANDIAMO 系列與高單皮衣銷售暢旺。服飾品類受惠汰舊換新需求，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、Polo Ralph Lauren、Paul Smith、JIMMY CHOO 在微風信義成長約兩成；微風南山則由 ACNE STUDIOS、GOLDEN GOOSE、Alexander Wang 撐場，顯示家庭客層消費力穩定。

微風表示，3C 與家電受年節汰舊換新需求帶動，Samsung Galaxy Z Fold7 優惠推升高單價商品買氣，STUDIO A 成長約三成，AI 智能洗衣機與 OLED 電視買氣暢旺。微風廣場 K-MONSTAR 藉粉絲活動成功引流，業績年增約五倍。整體而言，微風在春節檔期呈現高端精品與功能型商品並進的成長格局。

餐飲亦是春節最強亮點，微風表示，受除夕與西洋情人節雙節效應推升，館內餐飲總業績大幅成長近九成，多家餐廳訂位額滿。饗饗、心潮飯店、樂天皇朝全數滿席；Morton's The Steakhouse 因情人節需求成長約 15%。春節返鄉潮也推升伴手禮需求，微風台北車站伴手禮銷量突破萬盒，車站二樓餐飲區人潮滿載，成功串聯買禮盒與團聚用餐的雙重需求。

Global Mall 全台八店春節期間人潮暢旺，福袋2300個全數售罄，整體業績年增 8%。晴朗天氣促動家庭消費，服飾、親子用品、餐飲與娛樂業績齊揚。板橋、南港、新左營三大車站店受返鄉與返工潮雙向挹注；桃園機捷三店因年輕家庭人口成長，運動休閒服飾與玩具品類買氣明顯擴張。此外，今年高雄活動眾多吸引大批人潮，加上近期高雄車站商圈力崛起，結合高雄車站B1「新高埕」坐擁交通樞紐優勢，匯聚大量返鄉與走春人潮，同步力推多元主題活動，將人流轉化為消費動能，為商圈注入滿滿人潮與成長商機