和泰集團新春團拜馬年「向前衝」再攀新高鋒

和泰汽車（2207）23日舉行新春團拜，董事長黃南光鼓勵員工馬年要用用轉型思維與行動力迎接市場挑戰，一同奔向更耀眼的未來；和泰汽車總經理蘇純興領軍各事體馬年一起「向前衝」完成目標再創新高鋒。

大年初七，開工的好日子，和泰集團舉行新春團拜，董事長黃南光跟各位主管及同仁們拜晚年外，祝福所有同仁在新的一年馬到成功，萬事亨通，在新的一年都能健康平安、順心如意。

2025年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。

在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到41.4萬台，比2024年少了4.3萬台，市場競爭也更加激烈，和泰汽車全年合併營收超過2766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場NO.1的領導地位。

黃南光指出，新年度積極將AI導入日常工作，以創新思維推動轉型，創造更長期的領先優勢。儘管關稅政策已逐漸明朗，但市場整體的快速變化與競爭壓力依然存在，即便如此，有信心一定能夠穩健突圍，再創佳績。