原來外國人喜歡這種環境！ 北市買房首選大安區三大生活圈

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖，圖／信義房屋提供
房市示意圖，圖／信義房屋提供

台北市地政局統計，110年至114年間，外國人在台北市購置不動產，以美國、英屬維京群島及馬來西亞居前三名。排除英屬維京群島多屬台資背景後，美國與馬來西亞成為主要外籍買方來源。

從行政區觀察，大安區以116筆交易量居冠，明顯高於南港區的22筆。信義房屋業三區執行協理劉育榮指出，外籍買家選區時，通常會優先考量生活成熟度與區域穩定性，大安區長期位於首選名單。

劉育榮指出，大安區位處北市核心，商圈與生活機能發展成熟，對外籍買家而言，具備良好的變現條件，過往市場震盪期間，大安區價格波動相對收斂，對於以自住或長期配置為目的的外國人而言，能降低進入陌生市場的不確定性，也使不少買家在首次進場時便直接鎖定此區。

進一步觀察大安區內的交易熱點，外籍買家主要集中在三大生活圈，包括大安森林公園、敦南遠企與仁愛圓環一帶，以及永康街、青田街、溫洲街生活圈。

劉育榮分析，大安森林公園周邊，以及仁愛路、敦化南路的林蔭景觀，是外籍買家高度重視的條件。對於熟悉歐美城市尺度的買方來說，在市中心仍能享有開闊視野與步行友善的街廓，是大安區相對突出的優勢。

此外，青田街、溫州街、瑞安街一帶保留文教氛圍與巷弄安靜感，生活節奏穩定，加上醫療資源集中，使外國人能在台北建立接近日常習慣的居住模式。

劉育榮表示，不少台灣購屋族需從外圍區域逐步換屋，但外籍買家常以原有資產幣別衡量成本，若持有美元，換算後的房價水準與舊金山、紐約等城市相比，相當具吸引力，因而傾向在首次購屋時一步到位核心地段。

以買家結構來看，美國籍買方多屬高資產族群，包括早期旅美的台裔家庭回流，或長期任職科技、金融產業的台裔第二代。他們偏好坪數較大、管理制度完整且隱私性高的純住宅產品，對地段與居住品質要求高於價格彈性。

馬來西亞買家則以華人富裕階層為主，重視生活便利與醫療可近性，永康商圈與東門站周邊因交通與機能條件成熟，詢問度相對集中，產品選擇上以屋齡較新、管理完善的電梯大樓為主，多半以長期自住為主要考量。

110-114年北市外國人不動產統計前三名。資料來源／信義房屋
110-114年北市外國人不動產統計前三名。資料來源／信義房屋

