瞄準350億美元商機 醣聯啟動第二項生物似藥開發案、搶攻乾癬治療市場

醣聯（4168）23日宣布，繼治療骨質疏鬆症生物相似藥後，預計於今年第2季啟動第二個生物相似藥開發計畫，鎖定新型生物製劑治療乾癬等免疫相關疾病。台灣醣聯表示，發展國產生物相似藥可提升在地生物藥供應鏈韌性，並有助於減輕健保財務負擔、降低用藥門檻，讓更多患者得以及早接受合適治療。

台灣醣聯指出，乾癬為一種自體免疫疾病，因免疫系統異常活躍導致皮膚反覆慢性發炎，常見紅斑、脫屑與頑固搔癢。長期搔癢不僅干擾睡眠，也可能影響生活品質並造成心理壓力。雖然乾癬目前仍無法根治，但透過規律治療可有效控制病情；中重度患者亦常伴隨高血壓、高血脂、高血糖及乾癬性關節炎等疾病，早期介入與積極治療更顯重要。

根據統計，全球乾癬盛行人數約4,300萬人，台灣約20萬人。近年生物製劑臨床研究顯示具快速療效且副作用相對較少，惟現行健保給付條件嚴格，使部分患者治療選擇受限。醣聯指出，若透過生物相似藥降低治療成本，將有助於協助更多患者及早治療並有效控制病情。

台灣醣聯規劃成為全球首波投入該產品開發的生物相似藥廠商之一，並將導入高產率連續式製程與技術升級，延伸既有抗體開發與製程放大優勢，以降低製造成本。公司目標於2029年提出臨床試驗許可(IND)申請，加速推進後續臨床開發。

台灣醣聯總經理楊玫君表示，醣聯已累積完整的生物相似藥開發經驗，長期深耕抗體製造技術。以骨質疏鬆生物相似藥-SPD8為例，從早期開發推進至臨床三期的經驗，證明醣聯具備完成生物相似藥開發的能力。我們將持續提升在地製造韌性，同時增加台灣生物藥研發與製造的國際能見度。

台灣醣聯進一步指出，全球生物相似藥市場持續成長，預估2028年市場規模將超過350億美元。醣聯將以國際市場為目標，持續推進產品布局與開發進度。