中菲行深化數位轉型 以AI強化國際物流與全球供應鏈韌性

全球對人工智慧（AI）需求，物流產業也出現全新商機，國際的物流個股股價變動加大，引起市場討論，法人分析，要注意物流業的競爭力，選擇在全球協作基礎擁有專業布局的物流業者。法人看好中菲行在全球航空物流的布局，再加上客戶多為半導體及AI相關業者，長期競爭力浮現。

中菲行（5609）國際物流董事長錢文君表示，在國際物流與全球供應鏈運作中，AI是能力的放大器，而非專業的替代者；真正的競爭優勢，來自「專業能力 × 數據智能」所形成的乘數效應。

航空專家也認為，AI為產業帶來效率提升契機，但在國際物流領域，真正的競爭力並非單一技術工具，而是建立在合規責任、風險承擔與全球協作基礎之上的專業體系。

國內運輸優化多著重於路線與資源配置效率；然而，國際物流涉及多國法規遵循、運能配置、出口管制、關稅申報及在地營運網絡協同。這是一個由法規、信任與責任所構成的體系。AI可以優化流程與提升預測能力，但仍須結合長期累積的專業判斷與風險管理能力。

中菲行強調，國際物流的價值不僅來自效率，更來自穩定與可預測性。毛利結構本質上反映的是合規能力與風險管理價值，而非單純作業差異。技術的角色，在於放大專業能力，並強化既有的風險管理體系。

基於此，中菲行自2023年起每年投入毛利的3.5%毛利用於數位轉型與智能化升級，強化資料整合與營運智能能力，提升全球供應鏈可視化與營運穩定度，進一步優化決策品質與風險管理水準。同時，公司取得ISO 27001及 NIST Cybersecurity Framework認證，確保在推動數位化過程中，同步強化資訊安全與風險控管。

展望未來，中菲行將持續深化網絡層級最佳化與資料治理能力，在多變的全球貿易環境中，為全球供應鏈提供更透明、更穩定且更具韌性的支撐架構。