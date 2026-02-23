快訊

選舉年、投資客退場等有利房市 五大建商推案量衝5,000億

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
五大建商馬年總推案量突破5,000億元。（本報系資料照）
台股站上3萬點，市場信心逐漸回溫，馬年房市有挑戰但不悲觀，五大建商今年推案信心滿滿，包括愛山林、寶佳機構集團、興富發、遠雄及潤泰新今年推案量衝高，平均各家推案量衝破千億元，合計總銷金額突破5,000億元。

愛山林看好國內資金充沛，今年繼續打著「讓利牌」推案，預計推出五筆自建案，合計總銷達1,360億元，指標百億大案包括總銷540億元桃園龜山「AI都會城一、二期」、總銷380億元中和「左岸明珠」、總銷250億元「新竹帝寶」系列、總銷150億元泰山「當代帝寶」等。

愛山林董事長祝文宇表示，過年前台股就衝上3萬點，可知台灣資金充沛，而馬年遇上選舉年，加上打房已經逾一年多，投資客退場，預期長期房市一定會好，央行在信用管制上可望略有鬆綁。

寶佳機構常年為全台推案量冠軍，據市調，今年預估推案規模同樣達千億元，且持續以規模化策略主導市場，憑藉龐大的土地庫存與穩定的去化節奏，鎖定桃園、台中等科技與人口成長廊道，在盤整期維持市占率。

興富發今年推案量達1,155.9億元，範圍包括台北、桃園、台中、高雄等，且相當看好商辦市場，七案中有五案為商辦。

興富發表示，去年底已經有小陽春的跡象，預期今年剛性購屋族將陸續歸隊，集團採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利。

遠雄今年推出八筆住宅及廠辦案，合計推案量達1,005億元，為公司近年來單一年度推案量最大的一年，且受惠輝達總部效應，今年第2季將推出總銷90億元「遠雄泱玥」二期。遠雄副總謝清林表示，市場經過打房將近一年半的沉澱，今年自住、換屋買盤有望回溫，整體今年房市會比去年還好。

潤泰新今年亮點也不俗，將推出五大案，合計推案量達735億元，其中有公司成立以來最大單一個案「南港之星」，總銷達580億元，另還有總銷41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」、總銷38億元「新洲美114地號」、總銷47億元「板橋環翠段案」、29億元「板橋新都段案」。

潤泰新認為，今年市場會是個案表現，交易量應該不至於比去年差。

