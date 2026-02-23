鋼廠赴美設點 開出第一槍…天聲將斥資13億元前進德州

美國關稅政策多變，台灣鋼廠開出赴美設廠的史上第一槍。國內主力API石油鋼管大廠天聲工業決定，將赴美設廠，以徹底規避美國232條款對進口鋼鐵課徵高達50%的關稅，是台灣鋼鐵族群赴美設廠的首例。

根據天聲規劃，將斥資約13億元到美國德州休士頓設廠，目前3萬坪廠區已經取得，規劃年產12萬公噸以上API專業鋼管，明年初即可量產。

多家上市鋼廠高層表示，天聲是國內鋼鐵產業到美國投資設生產線的首例，數年前國內最大鍍面專業廠燁輝曾經赴美考察，最後未成行；天聲赴美設廠是否引發連鎖效應，特別受到關注。

台灣鋼鐵公會理事長、中鋼（2002）董事長黃建智說，尊重各會員廠商的決策，各家鋼廠會因不同的處境與考量做出最佳解決方案，「無法針對個案做評論」。

天聲工業董事長張水圳表示，美國針對進口鋼鐵的關稅壁壘已成為鋼鐵業不可迴避的挑戰，尤其美國232條款將進口鋼鐵關稅由25%攀升至50%，「本來就不好做，現在更難做」。

張水圳說，在美國總統川普第一任期時就考慮是否赴美設廠，經過六、七年的研究，決定於德州休士頓投資約4,000萬美元，興建年產12萬公噸的API石油專業鋼管廠，預計今年底或明年初即可完成，選擇休士頓是因為「客戶都在那裡」。

張水圳指出，美國最高法院對關稅有新的判決，但對等關稅不論10%、15%都與鋼鐵無關。休士頓新廠有3萬坪，預留以後擴廠空間，而且機台也可以轉換製程，如果不做API可以改做其他高附加價值鋼管，將視情況靈活運作。

現在鋼界觀察的重點在於，天聲是台灣鋼界在美投資製造產線的第一個案例，由於近年鋼鐵外銷利潤變薄，高達50%的關稅更成為難以承受的壓力，會不會有更多鋼廠為了規避關稅，跟進往美國投資，特別受到關注。

張水圳表示，未來天聲美國廠可直接採購當地原料，或從日本、南韓、甚至越南河靜等未受制裁或稅率較低的國家進口熱軋鋼捲作為母材，確保成本競爭力。

上市鋼廠高層說，台灣API鋼管銷美主要以燁輝子公司鑫陽、天聲以及中鴻等三家為主，近年中鴻策略調整、放緩腳步，因此基本上是鑫陽與天聲為重點。

當前天聲已具備生產20吋大口徑鋼管的能力，技術面具優勢地位，赴美設廠後更進一步蛻變為「美國本土製造商」，不僅能參與更多對在地化（Made in USA）有強制要求的政府標案或大型基建項目，更能鞏固其在API專業管材界的競爭地位。