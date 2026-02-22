點子農場／誰偷了博物館的靈魂？

日前，南京博物館發生的事，終於證實了我長久以來的懷疑。

每次到博物館和美術館看展，我總會好奇，眼前所看到的有多少複製品？甚至有多少是連館方自己都不知道的假貨？絕大部分的觀眾像我，根本沒有專業能力識別真假，更何況這些被稱為珍寶的藝術文物都被遠遠地供在玻璃箱框裡。無法上前進一步確認真偽。

「南京博物院假文物事件」掀起了公眾對館藏真實性的質疑。2024至2025年間，爆發南博盜賣文物疑案。多件原屬館藏的精品被院方鑑定為「贗品」後低價流出，隨後卻在拍賣市場以天價成交，引發外界對「監守自盜」與「左手證偽、右手交易」的強烈質疑。

更有專業藏家指出，南博許多好收藏已被內部人員以精湛的贗品替換，並且流入拍賣市場多年。這不僅是經濟犯罪，更是一場「文化毀滅」，博物館的權威一旦瓦解，人民對歷史認知的基石也會隨之動搖。

在專業的防護下，文物被「狸貓換太子」通常基於以下原因：

內部犯罪：那些名義上保管和保護文物的人往往是最危險的人。特別是當保管者、鑑定者、盜竊者三位一體，監管機制便形同虛設。

鑑定權力的壟斷：藝術品鑑定往往依賴少數專家的「肉眼」與「資歷」。在缺乏第三方交叉檢驗和科技鑑定的情況下，真假全憑一張嘴。

技術的魔高一丈：現代科技（如高精度掃描與3D列印）能製造出連專家都難以分辨的物理性複製品，讓掉包的成本與難度大幅降低。

以下三本書，從失蹤、謎團到執迷這三個主題面向深層地解構藝術品和文物可能面對的種種風險：

一、《被消失的藝術珍寶》：這本書提醒我們，藝術品是極其脆弱的。它可能毀於戰火，也可能毀於人性的貪婪。當南京事件中的文物被換成假貨，本質上這件真跡就已經在公共視野中消失了。其實以現在的科技能力，早就能讓館方建立文物的「生理紀錄」，每一件文物都應有動態的健康監測紀錄，而非死板的帳冊清單。

二、《消失的名畫》：書中探討名畫失蹤後的謎團。在南京事件中，大眾的恐慌源於資訊的不透明。我們不知道玻璃櫃裡的是哪一年的「它」。如果能建構「藝術公益區塊鏈」。利用區塊鏈的不可竄改性，將文物每次出庫、維護、鑑定過程全程上鏈，讓「消失」或「調換」的紀錄在數位世界中無所遁形。

三、《藝術大盜》：講述了大盜布萊特韋澤為了「愛」而偷畫，但在體制內造假的人，往往是為了「利」。這本書讓我們反思──當管理者的執迷從「守護」轉向「占有」或「變現」時，博物館就成了藏垢之處。或者館方可以開發AI影像識別系統來因應，AI不會執迷，也不會被賄賂，它能捕捉到人類肉眼無法察覺的細微筆觸變化，作為博物館日常查核的「數位防線」。

南博事件給我們的啟發是，不能只靠道德來守護藝術，更要靠制度與科技。畢竟，當我們走進博物館時，想看見的不僅是美麗的物件，更是那份不容置疑的真實。