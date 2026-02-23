傾銷爭議 天聲董事長張水圳曾硬槓美政府

天聲工業成為台灣鋼界赴美設製造產線的首例，引起市場高度注目；事實上天聲董事長張水圳曾經硬槓美國政府，不惜跨海提起反傾銷訴訟，在當時成為全球鋼鐵傾銷爭議中首件對美國政府提出訟訴的案例，最終獲得勝訴。資深鋼界專家說，天聲與燁輝（2023）子公司鑫陽是國內鋼管雙雄，天聲公司雖沒有股票上市櫃，但獲利能力與商譽都有口碑。

數年前，美國政府對來自台灣的鋼管課徵反傾銷稅，學會計出身的張水圳不服，毅然決定與美國政府對簿公堂，消息傳出後成為全世界鋼鐵產業界的熱點與亮點。

因為全球鋼廠面對美國這個最重要的市場，基本上都採「忍」字訣，天聲提告，成為當時全球鋼鐵傾銷爭議中首件對美國政府提出訟訴的案例，重點是最後還打贏了官司，硬生生從美國國庫裡拿回被多課的百萬美元稅金。據悉，天聲此戰役引發了國際鋼界的矚目，後續包括土耳其等國家跟進與美國政府展開訴訟爭取權益。

上市鋼廠主管說，美國是尊敬強者的國家，天聲勇於捍衛自己的權益，連美國政府都肯定其爭取自身權益的作為，依法做出公允的判決。

回到基本盤，張水圳相當重視技術研發，天聲獨家引進最新方管、扁管產線，台灣首次自製耐震鋼柱，既強化安全又省成本，全案並得到中鋼集團大力支持，特別新增中厚鋼捲品項充分供料，新產品積極向國內各大鋼構廠以及重要工程顧問公司全面推廣，國內鋼界誕生全新的自產耐震鋼柱產業鏈，天聲的技術精進做出重要貢獻。