經濟選書／以終為始思考 從失敗中成長

為了不戰而勝，需要竭盡智慧。「不傷害任何人取得勝利，這才是戰略本來的意義」。──（摘自長養院）

人和組織不是被推動，而是讓他們主動。即使不是經營者，相信每個商業人士都至少讀過一次《孫子兵法》。這本書也被翻譯成英文《TheArtofWar》，影響了無數經營管理者。

《孫子兵法》中有一句名言：「知己知彼，百戰百勝。」這句話的意思是，如果你對自己的公司和競爭對手都能瞭如指掌的話，那麼你將永遠不會在戰鬥中落敗。

在我曾經工作過的麗思卡爾頓酒店，總部的領導者都熟讀《孫子兵法》。他們深知，終極的戰略思維並非擊敗對手，而在於不用戰鬥。

「戰略」的寫法為「戰鬥省略」。因此，我們深思熟慮地思考要如何不戰而勝。為了確保所有員工都能達到最高的工作標準，我們制定了七項工作原則。

「在工作中創造自豪感和快樂」、「不要思考，要感覺」、「工作的意義在於享受樂趣」、「珍惜慶祝」、「友善是專業的先決條件」、「熱情驅動組織」、「立即滿足客戶的需求」。再加上，我們也賦予所有員工最高2,000美元的決策權。所有這些制度都是為了激發員工的主動性，這也是促進員工成長的手段。

總歸一句，人和組織不是被推動，而是他們自己主動動起來的。

如果只想逃避失敗，就無法培養察覺失敗的敏銳度。「犯下的失敗最終就只是笑柄，沒做的事情終將後悔至死」。絕不失敗的唯一方法就是，什麼都不要嘗試。

被譽為現代管理學之父的彼得．杜拉克博士曾說過這樣的話。「一個人愈有天賦，就愈容易犯錯、愈容易失敗，這是因為他們更樂於嘗試新事物。那些從未犯過錯誤，尤其是沒有犯過重大錯誤的人，不應該被安排在高層。從未犯過錯誤的人，是平庸之輩。此外，他們也不知道如何察覺失敗與錯誤、如何能去修正錯誤，以及如何從失敗中站起來。」

是否有「不用活用、不用殺戮、不用工作」的職業？如果什麼都不做，就不會失敗。如果你不比別人更努力工作，就不會脫穎而出，也就不會樹敵。因為大家都一樣、沒有高低之分，如果擅自去幫助其他部門，規矩就會被破壞。

你有沒有過這樣的情況？工作是為了讓自己和客戶都可以感到幸福，是為了讓工作的人感到快樂。對失敗的恐懼，源自於在組織績效的評價系統中所採用的扣分主義，那會直接影響到人事考核。

但不犯錯的真正危險之處在於，它會阻礙培養覺察失敗的敏銳度。即使在好客精神上，有時會被說成是多管閒事。但如果能認真接受這件事，並思考為何欠缺感性，就能連結到自我成長，而在下一次機會活用所學。

