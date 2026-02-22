名人書房／中國信託證券投顧總經理陳豊丰 智慧之書 暗藏成就祕訣

出身外資圈的專業經理人通常有閱讀習慣，中國信託證券投顧總經理陳豊丰也不例外，他非常喜歡看書，家裡有一整面書牆，桌上也有一疊書，種類多元，不限於財經類。

放開過去 把握當下

請他分享近期讀到最有感觸的一本書，陳豊丰表示，應該是《成就的祕訣：金剛經》，作者是星雲大師，為什麼會注意到這本書，他說是去年看youtube一個節目訪問年輕的成功人士，受訪者推薦了這本書。他過去看過南懷瑾的《金剛經說甚麼》，但覺得還不夠淺顯易懂。而這本書用很白話的語言，將道理套用在生活中。星雲大師用生活智慧反映生活，把典故用這些生活化的故事解釋，簡單到不行。

不過，雖然用字遣詞都很淺白，但他花了一個月才看完這本書，因為他每看完一個故事，都會停下來思考，畢竟智慧就蘊藏在裡面。

陳豊丰說他很喜歡畫線，重複閱讀的時候就會反覆去看他劃過的重點。但是如果是借來的書就不能畫，因此他去年5月決定買下這本書，剛好是股市大跌之後接觸到。而且不誇張，買的時候是全新的書，如今除了畫很多線，連書封都變得陳舊，可見他翻閱了多少回。

請他分享印象深刻的片段，陳豊丰提到「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」四句偈有關的故事，大意是說一個受寵的公主，要求把雨後地上的水泡做成花環，國王要求一群工匠製作，如果無法如願就要處死他們，一個老工匠出來說他可以做到，但請公主自己取來她喜歡的水泡交給他做花環。當然公主的手一碰到，水泡就破了，根本撈不到任何一個水泡，公主才理解了水泡是因緣和合而成的幻象。

這個故事的標題是世事都是短暫聚合的因緣。陳豊丰說乍看之下似乎有點悲觀，但他反覆思考後，認為有一個積極的解釋。即過去的讓他過去，應該要把握當下、賦予意義，如果沒有感知現在的這一秒，沉溺於過去，或是只想著未來怎麼樣，都是很可惜的。這本書很多類似看起來平凡的故事，卻有著智慧的重量。

投射股市 靈活應用

陳豊丰認為，這是一本智慧之書，由於星雲大師已經修行到一個境界，也讓這本書雖然看起來是平凡的字彙，內涵卻是很宏大。此外，世間多變，還有兩個字「不住」也讓他很有感觸。代表沒有一定要怎樣，可以保持彈性、隨緣的態度。如果一直有個執著的點，當得不到的時候，反而會很痛苦。

金剛經講到的「因緣」，就是在說明世間沒有不變、常住性的東西，有就是無，無也是有。陳豊丰指出，這也跟吸引力、磁場有相關，好的因緣可能在另一個地方，心情保持平靜，也許可以看到更多機會。

陳豊丰表示，以股市為例，已經漲到頂了，其實都是交易出來的，所謂的高低點，倒不是重點了。反而現在更應該觀察，隨時判斷與修改策略，保持靈活，隨時修正，量價、籌碼這些可能是「有為法」，然而「不住」的策略，多方面綜合起來，可以讓自己處於一個更安全的位置。