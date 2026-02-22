台灣素食龍頭弘揚食品 投資4億打造首座綠電智慧新廠

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天舉行動土典禮。記者蔡維斌／攝影
國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天舉行動土典禮。記者蔡維斌／攝影

雲林縣弘揚食品公司30年來立足於全球18個國家，也是國內最大的素食植物肉生產工廠，因應減碳素食市場快速成長，為提升產能，該公司斥資4億元今天動工，將打造台灣第一家從食材到餐盒生產一條龍的綠電減碳智慧工廠，讓台灣優質素食產品將再行銷世界。

今天新廠動土典禮，由董事長謝奇峯主持，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、四湖鄉長吳勁葦等人出席。並由靈鳩山法師僧團進行灑淨、誦經儀式。

張麗善表示，弘揚30年打造國際性素食王國，如今又躍升為健康食品生技公司，為全球減碳盡心力，可謂台灣之光，相信未來會持續在國際食品界發光發熱。

弘揚公司1995年投入素食產業，二代接班後2024年升級定位「生技公司」，從傳統素食加工跨足健康食品、生技應用與智慧製造，並進軍國際，目前已橫跨美、英、東南亞、中東五大洲18國家，年產值將近4億元。

國內素食人口逾400萬人，因應海內外素食市場快速成長，加上全球推動ESG與碳中和政策推動，因此投入4億元興建全台首座素食鮮食與冷凍調理食品的綠電智慧工廠，從食材供應到餐盒一條龍全素工廠，同時與農民擴大契作建立友善減碳的產銷機制。

謝奇峯說，新廠占地1公頃分兩期開發，將建造3層樓現代化生產大樓並導入「綠電」與AI智能冷鏈倉儲系統，打造高效能、低碳排的智慧供應鏈，1樓冷凍智能倉儲中心，2樓為全台首座專為素食鮮食打造的工廠與研發中心，投入新產品研發，3樓為冷凍調理食品生產線，導入自動化設備，提升產能並保證品質一致性。

「弘揚不只生產素食，也正在打造對全球具吸引力的健康食品」謝奇峯說，新廠電力自產自給，將來投入數據治理與生產效率提升的數位化應用。一期工程將於2027年完工投產，可望為公司帶來約30%的年營收成長，突破10億元產值，並為全球植物性低碳健康飲食市場打開新篇章，把台灣最優質的素食餐行銷到全世界。

國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天動土儀式，請來法師僧團俑經祈福。記者蔡維斌／攝影
國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天動土儀式，請來法師僧團俑經祈福。記者蔡維斌／攝影
弘揚董座謝奇峯強調新建綠電低碳廠房，將打造從素食食材到餐盒一條龍，並行銷世界。記者蔡維斌／攝影
弘揚董座謝奇峯強調新建綠電低碳廠房，將打造從素食食材到餐盒一條龍，並行銷世界。記者蔡維斌／攝影
國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天舉行動土典禮。記者蔡維斌／攝影
國內素食植物肉生產最大的弘揚食品公司，斥資四億打造低碳綠電工廠，今天舉行動土典禮。記者蔡維斌／攝影

