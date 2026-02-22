合一Bonvadis外用乳膏 獲哥倫比亞核准完全傷口適應症醫材上市許可

合一（4743）22日公告，該公司的Bonvadis外用乳膏，已取得哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）核准完全傷口適應症之醫材上市許可。

合一生技公告指出，已接獲註冊代理人通知，Bonvadis外用乳膏取得哥倫比亞INVIMA核准完全傷口適應症之醫材上市許可，上市許可證號碼為INVIMA2026DM-0032092，准許於哥倫比亞上市銷售，此為Bonvadis外用乳首次取得拉丁美洲國家完全傷口適應症之醫材上市許可。上市銷售後，合一應依據授權合約支付授權方銷售權利金。

合一生技表示，Bonvadis外用乳膏產品註冊申請之完全傷口適應症涵蓋急性、慢性傷口及疤痕。急性傷口適應症包含：輕微撕裂傷、擦傷、切傷、和燙傷；慢性傷口適應症包含：部分皮層和全皮層傷口、1級和2級燒燙傷、壓瘡、糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍、和手術後傷口；以及維持傷口保濕環境減少疤痕生成。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）《Diabetes Atlas 2025》第11版數據，哥倫比亞目前約有300萬糖尿病患者，成人盛行率達8.4%，預估2050年將攀升至430萬人。市場數據顯示，哥倫比亞的進階傷口照護市場正穩健成長。哥倫比亞進階傷口照護市場規模在2023年約6,170萬美元，預計2030年達9,240萬美元，複合年增長率約5.9%。