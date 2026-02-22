藥華藥Ropeg高劑量方案獲日本核准 市場滲透率與出貨量將同步提升

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）22日宣布，日本厚生勞動省已核准新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）之高劑量給藥方案納入仿單。臨床數據顯示，Ropeg高劑量方案可大幅縮短達到目標劑量的時間、加速達到治療目標，本次獲准納入仿單預期將有助提升Ropeg日本市場滲透率與出貨量，成為推動日本營運加速成長的重要動能。

藥華藥指出，Ropeg於2023年3月獲日本核准用於治療對現有治療方式效果不足、或不適用之成人真性紅血球增多症（PV）患者，建議的用法用量係以100微克為起始劑量，每兩週增加50微克，劑量最高可達500微克。

此次核准新增之高劑量給藥方案，將起始劑量調整為250微克，兩週後提高至350微克，再經兩週達至目標劑量500微克，之後維持每兩週施打一劑。依此給藥設計，最快僅需四週即可達到目標劑量。

臨床上，PV治療的核心目標之一為控制患者血液中的紅血球數量。藥華藥表示，相較原先給藥方案需約20週逐步調升Ropeg劑量，優化之高劑量給藥方案可更早達到目標劑量，有助患者更快穩定紅血球數量，降低因血液黏稠所導致的血栓與中風風險，提升整體治療效率；同時亦有助減少治療初期患者對頻繁放血（Phlebotomy）的依賴。對於有意自行施打Ropeg的患者而言，更快達到維持劑量，意味著可更早進入居家施打階段，進一步提高治療便利性與彈性。

藥華藥執行長林國鐘表示，未來公司將在全球積極推動此方案的使用與核准。藥華藥對Ropeg高劑量方案的臨床價值與市場潛力充滿信心，隨著使用經驗累積，可望為更廣大的PV病患帶來正面助益。」

藥華藥表示，日本為全球重要新藥市場之一，此次核准將優化之Ropeg高劑量給藥方案納入仿單，不僅象徵PV治療策略由「保守調整」逐漸邁向「精準、快速控制」的重要里程碑，預計將有助提升Ropeg日本市場滲透率與出貨量，成為推動日本營運加速成長的重要動能，也為未來進一步在更多國家申請高劑量方案提供關鍵參考依據。隨著用藥策略優化，公司樂觀看待Ropeg日本市場營運持續加速成長，全球銷售動能穩健向上。

