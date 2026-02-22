中央領航串聯捷運綠廊 國家住都中心打造南京復興TOD公辦都更示範區

位於台北市精華地帶的捷運南京復興站，不僅是雙捷交會樞紐，更是中央支持地方推動「大眾運輸導向開發（TOD）」政策的關鍵示範節點。國家住都中心以此為核心，聯動規劃「南京龍江案」及「中山長春案」兩大指標都更案，將交通轉乘的便利性，深度轉化為具備生活品質的社區紋理。

針對過去受阻於零星建物與道路配置的步行動線，中心於規劃初期即發揮宏觀視野，將兩案聯動設計，透過公園增設與建築意象統一，縫合破碎巷弄並重塑友善林蔭。國家住都中心強調，兩案公辦都更案不僅是中央先行示範，為地方城市開發注入永續動能，更透過跨單位資源整合，讓通勤節點與鄰里生活無縫對話，具體實踐以人為本、綠意共生的都市新樣貌。

國家住都中心表示，南京龍江案致力於在都會中心編織韌性生活圈，透過空間規劃回饋公共利益，包括生態與歷史交織：北側基地融入「霧裡薛圳」歷史意象，打造設有生態滯洪草坡與親子田園的都市公園，在繁華市中心提供具五感體驗的自然教室；全方位生活支援：南側建築低樓層則鎖定「全齡需求」，規劃診所、幼教機構與質感咖啡廳。這不僅延續了鄰近復華公園的咖啡文化，更形成完整的「醫、教、養」支援網絡，讓醫療、教育與休憩機能在步行圈內即可完成。

僅一巷之隔的「中山長春案」，則扮演了帶動區域繁榮的引擎。該案緊鄰南京東路三段，未來低樓層將引入多元商業活動，透過空間退縮營造出南北向的雙排樹綠廊。這種「住商混居」的新樣貌，預期將活絡街區經濟，更讓原本單調的街道轉變為具備休閒機能的都市藝廊。

國家住都中心強調，都市更新早已超越單純的建築開發，轉化為「韌性城市與永續治理」的具體實踐。隨著南京龍江案與中山長春案完成簽約，中心期許透過兩案聯動，為台北核心區建立一套可供參考的「TOD示範模式」，中央政府透過土地空間整合，促成捷運、公園與鄰里環境的深度對話。

這項規劃不僅翻轉了傳統城市景觀，更在環境永續與公共利益之間建立了新的平衡。在捷運南京復興站旁，國家住都中心致力於構築一座與綠意共生的韌性街區，讓市民在日常穿梭間，真切體會「把生活接回來」的都市新體驗。