台南約6成建物屋齡已逾30年 危老都更輔導團助攻更新重建
台南城市發展悠久，約有43萬戶、近6成建築物為屋齡30年以上，六都中僅次台北市，為改善中高齡建築危險老舊安全問題，南市都發局推動危老重建與自主更新政策，截至今年1月底，已有逾500件申請案，獲核准達481件，核准率全台居冠，今年度危老及自主更新輔導團再升級，擴大量能。
都發局表示，台南自10年前0206地震後，積極推動危老重建與自主更新政策，同時成立危老及自主更新輔導團，今年將至各區辦理說明講座及推廣講習，也會審視申請條件，免費替民眾製作申請補助計畫，其中，近期為東區金鑽天下大樓成功爭取1900萬結構補強及整維補助。
據了解，東區金鑽天下大樓社區屋齡已約34年，地上共12層、地下1層，整棟社區約有64戶，位處東區虎尾寮生活圈優質地段，附近商圈機能相當成熟，交通也非常便利，但屋齡老舊，今年社區成功爭取補助經費，並進入簽約階段，屆時不僅可強化居住安全，更讓老屋煥然一新。
都發局代理局長林榮川指出，凡位在都市計畫區內，且同意比例達8成的社區，就可申請自主更新，藉由市府輔導團免費協助撰寫計畫，向中央爭取規畫或整建維護工程補助，可望改善危老建築物結構安全補強、外牆拉皮或增設電梯等。
林榮川也說，危老重建政策，提供容積獎勵、稅賦減免及經費補助等多項優惠，同時簡化審查程序，鼓勵民眾快速重建，且為擴大服務量能，今年輔導團升級至3家廠商，結合57處工作站免費提供相關法令諮詢、申請等，歡迎有意了解危老重建及都更的民眾踴躍利用，也盼全力協助民眾打造安心家園。
