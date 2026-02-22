拚蓋社宅！桃市今年逾4800戶將完成規畫設計 3月開工

桃園市持續興建社會住宅，市府住宅發展及都市更新處今表示，今年將共4819戶社宅完成規畫設計，其中6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶，另有1631戶施工中，桃園市朝2030年自建1萬戶社宅目標穩健推進。

住都處表示，目前施工中的8個基地共1631戶社宅，分布於桃園2處、龜山3處、中壢及蘆竹各1處，預計2027年中至2028年初完工。

今年將開工6處基地，包括中壢4處共1176戶、八德1處100戶、觀音1處121戶，合計1397戶，同時今年也將完成8處社宅工程招標，2027年全數社宅基地都將開工，預計到2030年全桃園將有近1萬1000戶社宅。

住都處表示，日前辦理工程招商說明會，共30多家建築師事務所及營造廠出席參與，了解桃園社宅工程概況，也展現投入興辦的意願。

統計桃園已入住及興建、規畫中的社宅共有37個基地，包含自建、都更分回及跨局處合作興建等類型。規畫設計會對應各社宅區位，適地配比合適需求的房型比例，公共空間也廣邀市府各局處合作，導入全齡友善的照護空間，如長者照顧、公共托嬰、社區里民活動中心及弱勢族群支持服務等，讓社宅成為鄰里生活的核心。