快訊

風獅爺顯靈？金門男高喊「風獅爺保佑我中大獎」下秒刮出百萬獎

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

拚蓋社宅！桃市今年逾4800戶將完成規畫設計 3月開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市4819戶社宅今年將完成設計規畫，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶。圖／桃園市都發局提供
桃園市4819戶社宅今年將完成設計規畫，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶。圖／桃園市都發局提供

桃園市持續興建社會住宅，市府住宅發展及都市更新處今表示，今年將共4819戶社宅完成規畫設計，其中6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶，另有1631戶施工中，桃園市朝2030年自建1萬戶社宅目標穩健推進。

住都處表示，目前施工中的8個基地共1631戶社宅，分布於桃園2處、龜山3處、中壢及蘆竹各1處，預計2027年中至2028年初完工。

今年將開工6處基地，包括中壢4處共1176戶、八德1處100戶、觀音1處121戶，合計1397戶，同時今年也將完成8處社宅工程招標，2027年全數社宅基地都將開工，預計到2030年全桃園將有近1萬1000戶社宅。

住都處表示，日前辦理工程招商說明會，共30多家建築師事務所及營造廠出席參與，了解桃園社宅工程概況，也展現投入興辦的意願。

統計桃園已入住及興建、規畫中的社宅共有37個基地，包含自建、都更分回及跨局處合作興建等類型。規畫設計會對應各社宅區位，適地配比合適需求的房型比例，公共空間也廣邀市府各局處合作，導入全齡友善的照護空間，如長者照顧、公共托嬰、社區里民活動中心及弱勢族群支持服務等，讓社宅成為鄰里生活的核心。

住都處表示，在居住正義議題上，也同步啟動「可負擔住宅」自治條例工作，協助年輕家庭買得起房子，銜接社會住宅短期租賃需求，可負擔住宅的銷售收入也將挹注社宅興建及維運，讓社宅財政永續經營，將在年後議會會期力拚送審自治條例。

桃園市4819戶社宅今年將完成設計規畫，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶。圖／桃園市都發局提供
桃園市4819戶社宅今年將完成設計規畫，其中共6個社宅案場3月起陸續開工，到今年底總計開工1397戶。圖／桃園市都發局提供

設計 施工 社會住宅

延伸閱讀

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

影／板橋江翠社宅將完工 侯友宜盼照顧弱勢

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

住宅法修法今闖關 黃國昌：租屋市場透明化、提高包租補助待表決

相關新聞

南僑會長陳飛龍辭世 享壽90歲

南僑控股昨天公告，集團會長、董事長陳飛龍逝世，享壽九十歲，新任者將會另行公告。

「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

2026年的元月車市表現與去年維持平盤，但龍頭車廠和泰車對新年度的車市熱度則相當樂觀，認為車市預期將比去年更為活絡，全年...

「房市」營建五虎迎入帳高峰 將挹注全年獲利衝高

金馬年房市旺，營建五虎喜迎入帳高峰期，包括興富發、遠雄、愛山林、長虹及華建等，全年完工量全都超過200億元，整體將認列逾...

拚蓋社宅！桃市今年逾4800戶將完成規畫設計 3月開工

桃園市持續興建社會住宅，市府住宅發展及都市更新處今表示，今年將共4819戶社宅完成規畫設計，其中6個社宅案場3月起陸續開...

首年租金只要市價5折 台中3社宅3月聯合招租621戶

台中市南屯建功5號、太平育賢三期及烏日高鐵等三處社會住宅，交通和生活機能都相當便利，將於3月聯合招租，共可供621戶居住...

南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團會長、董事長陳飛龍2月12日辭世，享耆壽90歲，2月24日將成立追思會所供各界弔唁。陳飛龍65年來帶領南僑勇敢跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。