聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中太平育賢三期好宅外觀。圖／台中市住宅處提供
台中市南屯建功5號、太平育賢三期及烏日高鐵等三處社會住宅，交通和生活機能都相當便利，將於3月聯合招租，共可供621戶居住單元。台中市住宅處表示，如有居住需求的民眾把握時間申請。

住宅處指出，南屯建功5號好宅，座落於建功路與春安路交叉口附近，提供一房型、二房型及三房型，共101戶居住單元；太平育賢三期好宅，座落於環中東路三段與育才路交叉口附近，位於太平育賢一期與二期間，提供一房型及二房型，共250戶居住單元；烏日高鐵好宅，座落於三榮路二段與三榮十路交叉口附近，提供一房型、二房型及三房型，共270戶居住單元，滿足不同型態的居住需求。

住宅處表示，三處社宅案場皆座落於交通便利、生活機能成熟的區域，為提升行政效率，並減少民眾多次往返申請不便，採聯合招租方式，讓民眾可一次掌握多處好宅資訊，並依自身需求及條件選擇合適的案場提出申請，提升整體申請效率。

住宅處提到，只要是首次申請入住，皆享有第一年租金5折、第二年6折、第三年7折優惠，期滿續約後，再享三年每年7折優惠，減輕青年經濟負擔。三處社宅將在3月開放民眾申請，有關申請的作業期程將會公布在相關網站，如果民眾有意願申請社會住宅，請密切留意相關資訊。

生活 高鐵 台中

相關新聞

南僑會長陳飛龍辭世 享壽90歲

南僑控股昨天公告，集團會長、董事長陳飛龍逝世，享壽九十歲，新任者將會另行公告。

「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

2026年的元月車市表現與去年維持平盤，但龍頭車廠和泰車對新年度的車市熱度則相當樂觀，認為車市預期將比去年更為活絡，全年...

「房市」營建五虎迎入帳高峰 將挹注全年獲利衝高

金馬年房市旺，營建五虎喜迎入帳高峰期，包括興富發、遠雄、愛山林、長虹及華建等，全年完工量全都超過200億元，整體將認列逾...

拚蓋社宅！桃市今年逾4800戶將完成規畫設計 3月開工

桃園市持續興建社會住宅，市府住宅發展及都市更新處今表示，今年將共4819戶社宅完成規畫設計，其中6個社宅案場3月起陸續開...

首年租金只要市價5折 台中3社宅3月聯合招租621戶

台中市南屯建功5號、太平育賢三期及烏日高鐵等三處社會住宅，交通和生活機能都相當便利，將於3月聯合招租，共可供621戶居住...

南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團會長、董事長陳飛龍2月12日辭世，享耆壽90歲，2月24日將成立追思會所供各界弔唁。陳飛龍65年來帶領南僑勇敢跨...

