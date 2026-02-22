家樂褔關店拚大象轉身 專家：重塑定位成關鍵

快訊

中央社／ 台北22日電

統一企業2023年完成收購台灣家樂福後，2025年大刀闊斧關閉量販、超市及頂級超市共9家，今年持續調整店舖體質。專家學者分析，面對全聯包圍夾擊與消費世代轉換，家樂福「成了大象卻跳不起舞」，關店成為合理財務調整，旗下量販超市正進入重新定位階段。

家樂福2025年陸續關閉4家量販分店、3家家樂福超市及2家頂級超市Mia C'bon。今年2月初Mia C'bon在官網公告，有4家分店將在今年2月底前閉店；量販店大墩店也將在2月底結束營業。

家樂福表示，2025年仍有展店，包括屏東潮州光春店、台南新市民生、左營文上，以及超過500坪中型超市的士林華聲店等；量販店則計畫將在台南東區展店，為統一集團併購家樂福後首間新店，但開幕時間還無法透露。

統一企業董事長羅智先於2025年底表示，家樂福當前不急著展店，而是思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」，因人口結構改變，台灣一人一戶結構約占1/3，這對大型量販店形成很大衝擊，關店並不見得是壞事，反而讓團隊更聚焦經營，預期2026年家樂福營收目標將維持新台幣800多億元。

商管財經專家李世珍指出，家樂福過去以大坪數量販與一站式購足為優勢；但近年挑戰在於「兩頭燒」，一頭是社區超市滲透，全聯透過社區型門市密集展店，形成包圍式布局，當商圈被高度滲透，大型門市來客數與坪效下滑，收縮或轉型即成為財務評估下的選項。

另一頭是電商快速崛起，近年包括酷澎強調快速到貨與價格策略，改變消費者對「最後一哩路」的期待；蝦皮購物與momo購物網也持續加大促銷與物流投資。

以價格來看，他舉例，過去整箱飲料等大宗商品，多透過量販通路或盤商取得價格優勢；但在電商規模採購模式下，部分商品在網路平台的價格反而更具吸引力。當價格優勢逐步轉移，量販店原本依賴的大宗採購誘因受到削弱，實體優勢僅剩體驗與即時取得。

整體來說，他分析，大型門市若面臨商圈流量轉移與價格優勢鬆動，關店或調整布局屬正常經營決策；未來發展關鍵在於如何整合實體、社區與電商資源，重新定義服務範圍與客群定位。

中國文化大學商學院助理教授鄭貴尹認為，家樂福長期以來最忠誠的客群，為1946年至1964年間出生的嬰兒潮世代，偏好實體通路與親自挑選商品，對通路信任度高；而1960年代中期至1980年出生的X世代為主力家庭客群，習慣一次大量採買，偏好實體通路與量販價格優勢，對品牌信任度高，是撐起量販模式的主要消費力量。

不過，1980年代後出生的Y世代與1997年後的Z世代，消費行為已明顯轉向，這些族群習慣手機購物與即時配送，對價格高度敏感，偏好便利商店、小型超市與電商平台，進入量販店頻率顯著下降，形成家樂福面臨的世代斷層。

其中，Z世代是家樂福最大挑戰的世代。他說，這世代幾乎不進大賣場，手機一鍵購物，外送、生鮮宅配是主流，超商、市集型品牌吸引力更高，對品牌忠誠度低，追求新鮮、可替代性高的品牌，偏好使用外送平台UberEats、Foodpanda。

他指出，全聯從軍公教福利中心轉型到現在，也是歷經多次的CIS（企業識別系統）調整，現在成了Y世代喜歡的樣子；而家樂福「成了大象卻跳不起舞」，若無法調整品牌形象與經營策略，將更難吸引年輕世代。

