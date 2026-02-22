統一打造台菲超商雙龍頭 菲7-11加碼32億挑戰5000店

統一企業董事長羅智先建構「亞洲流通生活大平台」為大戰略，海外布局進入擴張階段，轉投資菲律賓7-11市占率突破85%，居菲國超商龍頭地位，2026年將投入最高60億披索（約新台幣32.5億元），挑戰年底達成5000店，形成台、菲超商雙龍頭格局。

台灣7-11穩健經營，截至2025年底門市店數已超過7200家，為台灣超商龍頭。1982年成立的菲律賓7-11，統一超在2000年取得經營權，根據統一超2025年10月公告，已加碼菲律賓7-11持股比例升至56.88%。

根據統一超年報，菲律賓7-11於2022年開始恢復獲利，2023年營收首度突破新台幣400億元，達439.73億元。

菲律賓7-11營收成長快速，統一超回覆中央社記者指出，菲律賓7-11在2024年營收達930億披索（約新台幣503.8億元）；隨著店數增加及導入多元商品、服務等，看好全門市營收穩定成長。

資本支出方面，菲律賓7-11在2025年投入約50億披索，2026年資本支出預計50至60億披索（約新台幣27.1億至32.5億元），統一超表示，持續因應業務發展需求編列。

在展店目標上，菲律賓7-11截至2025年底已超過4450家，市占率超過85%；預計2026年底可達成5000店，預計每年以新開500店的速度展店。若依此展店節奏推進，業界推估，有望在4年內達7000家店。

統一超指出，2026年菲律賓7-11主要擴張的區域，除了持續馬尼拉市中心，將加速在北部呂宋島展店，也會深入觸及南部民答那峨（Mindanao）及中部維薩亞斯（Visayas）等區域，讓服務擴及到菲律賓全國各區，而Mindanao及Visayas區域新開店，將占所有新開店一半以上。

至於為何能在菲國站穩龍頭地位，統一超表示，在地化是關鍵策略，因應當地飲食習慣，菲律賓7-11推出「Crunch Time」店型，目前有逾2600家門市，提供每日新鮮現炸、區域配送熱騰騰的炸雞及多元炸物，搭配白飯銷售，是當地最受歡迎的餐點之一。

統一超表示，其他則引進例如品牌聯名、區域販售限定商品及日式、韓式等國際美食餐點等，也都是深受顧客青睞的品項。

此外，菲律賓7-11於2021年導入台灣7-11自有咖啡品牌CITY CAFE及精品等級CITY PRIMA，並擴大代收服務範疇，強化門市服務功能。

在數位與營運升級方面，統一超表示，菲律賓7-11持續導入非現金支付工具，初步觀察客單價明顯提升，2026年有望擴大至所有門市，帶動單店每日銷售金額；同時強化物流體系與電商到店服務，都是帶動長期成長的動能。

不過，統一超2025年底法人說明會指出，菲律賓7-11短期營運面臨部分挑戰，包括電子煙因法規關係短期下架，以及當地電子錢包系統不穩定，還有總體經濟環境波動等因素；但統一超仍看好菲律賓7-11的高市占率，且具備中長期的發展潛力，將會為集團帶來穩健貢獻。