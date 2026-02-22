化纖市場產能過剩 台廠密集減產迎金馬年轉機

中國積極擴產造成化纖市場產能嚴重過剩，包括尼龍粒、聚酯粒等原料價格破底，力麗、力鵬、集盛、中石化等台灣化纖廠高喊「回不去了」，2025年底密集宣布停產與減產計畫，希望以更輕盈體態，迎接金馬年營運轉機。

2025年10月，力麗宣布彰化廠部分產線停工，其中包括聚酯粒產能砍掉約19萬噸，減產6成；瓶用酯粒更全面停產。以2025年前8月來看，停產項目占公司營收比重達15.27%。

同集團的尼龍廠力鵬，去年12月底也宣布大砍尼龍粒產能近半。力鵬原本尼龍粒年產能約40.59萬噸，但從2022年到2024年，實際產量分別只有8.66萬噸、7.86萬噸和10.07萬噸，稼動率皆不到3成。力鵬決定停止部分尼龍粒產線生產，停工年產能大約22.94萬噸，減產幅度約56.5%。

除此之外，中石化去年11月中宣布精簡計畫，將頭份廠的己內醯胺（CPL）2號線及尼龍粒工廠停止生產並進行除役。中石化是台灣唯一CPL生產製造公司，繼2023年底公告頭份廠CPL1號線10萬噸停產，此次2號線也停產除役，中石化的CPL年產能砍半降到剩20萬噸。

集盛也在2025年底法人說明會中透露，從去年第2季起啟動減量經營、精實生產策略。其中，集盛的尼龍6粒年產能，從原本14萬噸大砍至7.2萬噸，幾乎腰斬。這造成集盛2025年營收僅新台幣62.02億元，較2024年大幅衰退34.2%，創下近24年新低。

不過，包括力麗、力鵬、中石化、集盛一致表示，由於砍掉的是不賺錢的事業，雖然會造成營收衰退，但有助公司整體獲利提升，並且把資源做重新配置。

集盛董事長蘇百煌直言，中國化纖產能擴增規模驚人，以聚酯粒為例，中國號稱總年產能達到1億噸，台灣的整體規模才1%至2%，兩者經濟規模很難較量；而且量大到處傾銷，造成市場價格下跌。

力麗總經理暨力鵬發言人陳漢卿向中央社記者表示，中國低價傾銷，包括力麗的瓶用酯粒及部分標準品，以及力鵬的尼龍粒等產品虧損嚴重，總不能一直失血，公司因此決定部分停產。陳漢卿無奈表示，中國產能過剩、價格太便宜，市場「回不去了」。

蘇百煌形容，以尼龍上游原料CPL為例，早期中石化年產能12萬噸就已經是世界有名；但現在中國是以100萬噸為1個單位的規模在擴產，這個數字化約到下游的尼龍粒配套產能大約是80萬噸。而集盛就算是極盛時期，產能也不過18萬噸，還不到中國1個擴產單位，很難正面對抗。

集盛一方面大砍傳統尼龍6粒產能，並全力升級轉進更高階的尼龍66（PA66）市場。蘇百煌表示，比起尼龍6，PA66為高價原料，耐候性、舒適度和膨鬆性更佳，尤其是紡絲級的PA66，過去主要供應把持在2家美國廠商手中，集盛決定切入，藉此跳脫紅海競爭，預計2026年開花結果。

中石化這幾年也積極朝向特化市場發展，中石化表示，接下來將持續推動能源轉型與特用化學品事業，尤其積極尋求電子級化學品的合作機會。