進口關稅定案後 美車將大舉登台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美國車進口關稅定案後，美製車將大舉來台，業內指出，美國血統特斯拉將全面以美製車款為主，如最主力的車款Model Y，原本來自歐洲（德國），未來大舉從美國出口汽車來台，將牽動車市出現新一波價格戰，金馬年消費者將可望買到更便宜的進口車。

台美關稅底定後，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車（2227）、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。還有另外五大車廠將個別引進美製車，在降稅牽動降價誘因下，今年美製車在台灣車市占比朝向兩成前進，銷售規模可望突破千億元。

據了解，和泰車日前就已透露「不排除引進美製車」，隨著台美關稅談判底定，策略與作法也愈來愈清晰。目前和泰車規劃，一旦美國車關稅調降，除了既有的大型休旅車SIENNA外，集團也透露，將向原廠（豐田）爭取，從美國進口大型休旅車和皮卡。和泰車也透露，引進美製車款主軸是「導入原本未進口車款」，策略性擴增產品線，滿足消費者多元需求。

另外，裕隆集團也將有類似舉措。據悉，裕日車擬規劃從美國進口三款車，豐富裕日車產品線。

義美關係企業、尚騰集團方面，近期引進美國經典傳奇品牌Jeep，也有望成為美國車降關稅後首家導入台灣的純美品牌，產品戰線不排除持續擴大。其中Jeep預計第2季起交車，Jeep兩款車以零關稅條件Sahara 209.8萬元與Rubicon 239.8萬開始預售搶攻台灣市場，顯示車商對於美國車零關稅進口的普遍預期。

同為豪華車的賓士、BMW因在美國就有製造基地，以賓士旗下休旅車包括GLE、GLS、EQE、EQS等共五款來自美國。另外BMW則是X3、X5、X6、X7來自美國。不只既有車款可望因關稅調降而降價，增加從美國進口車款也將使產品力提高。

美國 和泰 台美關稅

