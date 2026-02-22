2026年汽車各品牌瞄準市場 奇招盡出

搶攻2026年汽車市場，各品牌布下重兵，雙B升級服務據點，國產品牌則是強化服務品質，無論進口或是國產，服務成為競爭的焦點。

為了強攻豪華車市場，台灣賓士宣布二年內將投資超過5億元全面升級服務據點，並將啟動下一波產品優勢，未來24個月，將推出超過25款新車，其中並以電動化車款為核心，全新的CLA將在第1季末正式引進台灣市場。

新車款以電動化為核心。全新CLA，預計將於第1季末正式引進台灣市場，並延續SUV產品布局，持續回應台灣市場需求。全新GLB與GLC將引進全新純電架構。未來新車款引進將同時提供電動車與汽油車版，由消費者依自己的需求選擇不同的動力。

BMW總代理汎德汽車近期確定高雄橋頭BMW 5S展示暨服務中心投資案，投資新台幣5.7億元，預計於2028年正式完工啟用，可望成為北高雄半導體科技產業聚落中的豪華進口車新地標。

汎德永業（2247）認為，短期市場呈現觀望氛圍；但仍看好在相關政策方向逐步明朗後，BMW整體市場具備中長期成長潛力，電動車發展趨勢亦持續明確，為因應未來成長動能，同步擴充售後服務量能，投資興建高雄橋頭BMW 5S展示暨服務中心，提前布局南台灣豪華車市場。

南陽實業將以「創新設計（Evolution Design）、新能源（Eco Future）、駕馭體驗（N-Experience）」為年度行銷主軸，2026年也將同步強化通路與服務體驗，規劃於南港、宜蘭、桃園導入新據點並推進大型化全功能展示服務中心，直營據點自有率提升至44%，自2024年起累積投入達20億元；同時持續導入AI技術助理、VR模擬學習與數位化車主旅程升級，持續以多元動力與創新體驗，鞏固並挑戰國內非豪華品牌第三位的領先地位。