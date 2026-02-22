「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

2026年的元月車市表現與去年維持平盤，但龍頭車廠和泰車（2207）對新年度的車市熱度則相當樂觀，認為車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬輛，較去年增加2.6萬輛。

其中，和泰車旗下三品牌2025年銷售逾16萬輛、和泰汽車市占率38.6%再創16年新高，今年三品牌挑戰目標合計16.5萬輛，市占率預估為37.5%。

1月車市因政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，加上各大品牌於農曆年前積極推出促銷活動搶攻買氣，整體車市35,073輛與去年同期相當，但進口車在關稅未明之下，較去年同期衰退12.2%，豪華車衰退幅度更達26.1%，顯示關稅議題仍是今年車市最大變數。

對於今年的車市，和泰車認為是相對樂觀的年度，整體車市較2023年時47.7萬台減少超過3萬輛，但和泰車旗下三品牌的銷售目標16.5萬輛僅較當年度的16.6萬輛少1,000輛，顯見和泰車對於旗下車款的商品力相當樂觀。

而豪華車的龍頭品牌台灣賓士也表示，台灣汽車市場雖然因為關稅不確定，消費者觀望，但台灣經濟力雄厚，今年豪華車市場相當樂觀，表現可望優於去年。關稅雖然是汽車市場的不確定因素，但台灣賓士總裁賴恩凱對消費者喊話，賓士祭出超級優惠條件，消費者不要再等待關稅調降，想買車的趁著車商的優惠條件趕緊下手。

汽車公會全國理事長劉錦村也認為今年的二手車市場將優於去年，雖然關稅仍干擾市場，許多消費者期望關稅降低之後可以取得更有利的購車條件，但其實真正有意購車的消費者，只要對車商表達真正要買車，這時候可以拿到相當好的條件，是極佳的購車機會。

真正影響車市買氣的，其實還是一般人的所得能力，如果大環境好了，車市表現一定好。

台灣賓士指出，2025年全球豪華車市場面臨高度挑戰與不確定性，Mercedes-Benz仍展現穩健的市場韌性，對於今年豪華車市場，賴恩凱有信心比去年更好。

關稅議題仍是市場矚目焦點，目前有五款車來自美國，分別是GLE、GLE Coupé、GLS、EQE和EQS，這五款車約占賓士在台銷售的25%，關稅確定後，預期對台灣賓士與豪華車的銷售將有正面效果。

和泰車指出，2025年在全球貿易政策變動下，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達414,436輛，展現市場基本盤的穩健韌性。