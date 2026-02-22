房仲業看今年 限貸令未解 交易量卡關

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2025年國內經濟表現不錯，但房市表現吹冷風，呈現「股房不同調」情況，顯示這波房市不佳與國內經濟無關，就是第七波信用管制影響，只要限貸令政策未解除，房市交易量就難放大。

面對2026年房市，包括永慶、信義、住商、台灣、中信等五大房仲均認為，今年房市交易能否重回常軌，「限貸令鬆綁」與否將是關鍵。

葉凌棋分析，2024年9月政府啟動第七波信用管制政策後，全國暨六都、新竹縣市各因區域供需不一，成屋市場出現「盤跌」態勢，惟對照2025年國內經濟出現逾7%好表現，顯然這波房市緩修正與國內經濟無關，因此接下來房市能否擺脫低量格局，第七波信用管制政策是否鬆綁將是重中之重。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，2026年房市有三大關鍵變數，包括政策、利率與資金，尤其是第七波信用管制措施已上路逾一年，卻是影響房市低量最關鍵因素；雖然市場逐步習慣，但後續仍需觀察相關政策在特定族群或換屋需求上，有無調整空間。

信用 限貸

延伸閱讀

新鮮人薪水開35K遭批「公司不是做慈善」 網見條件挺：妳值得更好

住哪裡最旺？過年刮刮樂拚手氣 刮中百萬元「最強縣市」曝光

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

陳見賢戰新竹縣長對「藍白合」表樂觀 讚邱臣遠優秀

相關新聞

南僑會長陳飛龍辭世 享壽90歲

南僑控股昨天公告，集團會長、董事長陳飛龍逝世，享壽九十歲，新任者將會另行公告。

「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

2026年的元月車市表現與去年維持平盤，但龍頭車廠和泰車對新年度的車市熱度則相當樂觀，認為車市預期將比去年更為活絡，全年...

「房市」營建五虎迎入帳高峰 將挹注全年獲利衝高

金馬年房市旺，營建五虎喜迎入帳高峰期，包括興富發、遠雄、愛山林、長虹及華建等，全年完工量全都超過200億元，整體將認列逾...

南僑會長陳飛龍辭世

南僑集團會長、董事長陳飛龍2月12日辭世，享耆壽90歲，2月24日將成立追思會所供各界弔唁。陳飛龍65年來帶領南僑勇敢跨...

房仲業看今年 限貸令未解 交易量卡關

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2025年國內經濟表現不錯，但房市表現吹冷風，呈現「股房不同調」情況，顯示這波房市不佳...

商用不動產搶占 AI 商機

2025年AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，帶動商用不動產、廠辦交易夯，商仲業者認為，2026年商用市場將延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。