房仲業看今年 限貸令未解 交易量卡關

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2025年國內經濟表現不錯，但房市表現吹冷風，呈現「股房不同調」情況，顯示這波房市不佳與國內經濟無關，就是第七波信用管制影響，只要限貸令政策未解除，房市交易量就難放大。

面對2026年房市，包括永慶、信義、住商、台灣、中信等五大房仲均認為，今年房市交易能否重回常軌，「限貸令鬆綁」與否將是關鍵。

葉凌棋分析，2024年9月政府啟動第七波信用管制政策後，全國暨六都、新竹縣市各因區域供需不一，成屋市場出現「盤跌」態勢，惟對照2025年國內經濟出現逾7%好表現，顯然這波房市緩修正與國內經濟無關，因此接下來房市能否擺脫低量格局，第七波信用管制政策是否鬆綁將是重中之重。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，2026年房市有三大關鍵變數，包括政策、利率與資金，尤其是第七波信用管制措施已上路逾一年，卻是影響房市低量最關鍵因素；雖然市場逐步習慣，但後續仍需觀察相關政策在特定族群或換屋需求上，有無調整空間。