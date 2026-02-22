商用不動產搶占 AI 商機

2025年AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，帶動商用不動產、廠辦交易夯，商仲業者認為，2026年商用市場將延續2025年的雙軌格局，市場動能仍由AI與半導體產業領軍；至於辦公室市場因新增供給加大，商辦租金將進入「房東、租戶角力戰」。

據高力國際發布「2025年商用不動產市場調查」，2025年商用不動產全年成交額達1,675億元，雖低於去年的歷史高點，但仍維持穩健動能，買方部分科技業持續領跑市場，成為商用不動產一大支柱，全年投入586億元購置廠房，占整體35%；成交產品則以廠房為最大宗、達622億元，占整體37%。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，2025年全年度自用型交易占比高達77%。半導體與高效能運算產業鏈因應產能擴張，積極提高資本支出並搶購現有廠房，使科學園區的高規格標、可立即投產的廠房的呈現「一旦釋出就不乏買家」的搶手盛況。

展望2026年，楊長達認為，預計將延續2025年的雙軌格局，市場動能仍將由AI與半導體產業領軍，然而2026全年度交易量能否衝出與前一年相當的規模，在台美關稅確定15%定案後，接下來市場關鍵在關稅貿易政策的實際走向與全球利率的變化。若貿易摩擦加劇或融資環境持續緊縮，交易量能將放緩。

至於辦公市場，仲量聯行董事總經理侯文信表示，在市中心核心商業區的A級辦公室產品因平均租金漲幅趨緩下，加上今年台北市A級辦公室核心區將釋出2.4萬坪、南港區約3.5萬坪，共5.9萬坪新供給，認為年商辦租賃市場主導權將由「屋主轉為租客」，商辦租金進入「房東、租戶角力戰」。

高力國際董事長劉學龍認為，台北市商辦的供給競爭揭開序幕，預估2026年台北市中心區新增商辦租賃供給約8.5萬坪、2027年約7.3萬坪、2028年約13.8萬坪將釋出，屆時空置率可能介於15%~20%之間，未來三年租金漲幅將持續收到壓縮。

劉學龍指出，2026年商用不動產市場將有四大趨勢，第一，AI技術及應用將持續深化，預期擴產動能仍具支撐力。第二，地緣政治將持續驅動企業海外布局，恐壓縮國內長期投資動能；第三，人口結構改變將重塑經濟結構跟空間需求，包括健康、寵物等偏重個人體驗的新興經濟。第四，進入AI快速成長的時代，電力及能源供應的穩定度將成為吸引企業設點的關鍵之一。